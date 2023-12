Rachel McAdams revela por qué no participó en un comercial con el elenco de la película “Mean Girls”

En noviembre pasado la cadena de tiendas Walmart estrenó (con motivo del Día de Acción de Gracias y el Back Friday) un comercial que reunió al elenco principal de la película “Mean Girls”: Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Pero el público notó de inmediato que en el promocional faltaba otra de las protagonistas: Rachel McAdams, quien interpretó en la cinta a “Regina George”.

Ahora, la actriz de 45 años fue entrevistada por Variety, y explicó el motivo por el que no participó en el comercial: “No lo sé; para ser completamente honesta, supongo que no estaba tan entusiasmada en hacer un comercial. Una película sonaba increíble, pero nunca he hecho comerciales y simplemente no es lo mío. Además…no sabía que todas ellas lo estaban haciendo. Me encantaría, por supuesto, ser parte de una reunión de “Mean Girls” y pasar el rato con “mis Plastics”, pero sí, me di cuenta muy tarde”.

“Mean Girls” se estrenó en la primavera de 2004, y fue un éxito inesperado a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los trabajos más conocidos de Lohan y McAdams. La película trata acerca de una adolescente, Cady Heron, quien regresa a Estados Unidos después de 12 años de vivir en África. En la preparatoria se hace amiga de unas chicas populares con Regina George como líder, pero ciertos eventos hacen que poco después surjan enfrentamientos y hasta bullying.

Ese filme dio pie a otros trabajos memorables de Rachel McAdams, como “The Notebook”, “Sherlock Holmes” y “Red Eye”. En ese entonces Lohan era una de las actrices juveniles más exitosas, con películas como “Freaky Friday”, “Herbie: Fully Loaded” y “Confessions Of a Teenage Drama Queen”. Tras una larga ausencia de las pantallas ella regresó en 2022 protagonizando una película navideña y posteriormente en el mencionado comercial.

El 12 de enero de 2024 se estrenará en Estados Unidos una nueva versión de la película “Mean Girls”, basada en el musical de Broadway. Hubo rumores acerca de que Rachel aparecería, pero ella aclaró que no llegó a un acuerdo con la escritora Tina Fey. “Tina y yo manejamos algunas ideas, pero al final fue difícil hacer que todo funcionara. Estaba realmente deprimida por todo lo que ella quisiera hacer. Creo que la dirección que tomó todo será fantástica, y no puedo esperar a verla”.

