Chris Christie promueve renovar programas de recuperación y tratamiento de adicciones en EE.UU.

Como parte de su plan de gobierno en caso de ganar la presidencia, el aspirante demócrata Chris Christie promueve renovar a nivel nacional los programas de recuperación y tratamiento de adicción a las drogas.

El exgobernador de New Jersey acudió a una reunión con un grupo de simpatizantes llevada a cabo en Hope on Haven Hill, una casa de recuperación para mujeres en Rochester, New Hampshire.

En dicho lugar, inició criticando al presidente Joe Biden por pretender combatir el consumo de drogas que afecta a un amplio número de estadounidenses manteniendo un sepulcral silencio en torno a las adicciones de su hijo Hunter, cuando debería hablar directamente del tema en solidaridad con las familias que lidian con un problema similar.

“Esta no es una declaración política ni partidista. Se lo debe a este país como padre, como padre que comprende el dolor que atraviesa cada miembro de la familia cuando hay alguien con adicción activa en su familia“, expresó.

Debido a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indicaron cómo cerca 110 mil personas murieron por sobredosis de drogas el año pasado, con la proyección de ver a 28 estados batallando con decesos ligados al consumo de sustancias toxicas, Christie pidió establecer de manera prioritaria mecanismos para frenar dicho problema.

“Tanto el presidente Trump como el presidente Biden la han tratado como una crisis sólo de nombre. Y no han hecho todo lo necesario. Estamos cayendo hacia atrás“, sentenció.

Miles de estadounidenses han buscado refugiarse en las drogas ante sus problemas y por desgracia llegan a terminar en la calle. (Crédito: John Moore / Getty Images)

Al respecto, el republicano de 61 años y padre de cuatro hijos propone un plan para detener el flujo de fentanilo, el cual implica reforzar las fronteras, así como desarrollar una postura más fuerte con México por ser una ruta de tránsito de drogas e ir directamente a lo que considera ser la fuente, Xi Jinping, presidente de China.

“Será importante detener parte del flujo de estas cosas hacia nuestro país, pero eso no será lo que solucione este problema por sí solo. Y las personas quienes consideran eso simplemente no están diciendo la verdad”, indicó.

La expectativa de Chris Christie es convencer a los ciudadanos de New Hampshire para lograr un triunfo en las primarias a celebrarse dentro de unas semanas y con ello salir del quinto lugar en cuanto al respaldo de los republicanos se refiere.

Sin embargo, recibió la mala noticia de que su nombre está en riesgo de quedar excluido de la boleta en Maine por no haber reunido las firmas necesarias para poder figurar como opción en los comicios en dicho estado, lo cual puede hacer tambalear sus aspiraciones de conseguir la candidatura republicana.

