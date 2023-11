Chris Christie reitera su compromiso de continuar en campaña aun cuando los números no lo respalden

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana, refrenda su compromiso de seguir adelante con su campaña y, aun cuando los números no lo respaldan, confía en dar un golpe de autoridad durante las primarias.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, el exgobernador de New Jersey señaló confiar plenamente en su apuesta para buscar un triunfo en New Hampshire, pues eso le daría credibilidad entre quienes todavía no lo contemplan como una alternativa seria para gobernar desde la Casa Blanca.

“Creo que estamos mostrando un gran impulso en New Hampshire. Hemos estado ganando en las últimas semanas. Creo que vamos a seguir ganando en eso, en esa lucha. Y creo que nos irá muy, muy bien en New Hampshire, el 23 de enero“, expresó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que pudiera sumarse al equipo de trabajo de Nikki Haley en caso de que su campaña no responda a sus expectativas, Christie dio por descartada dicha opción.

“Creo que la gobernadora Haley y yo tenemos el mismo objetivo, y ese es ser presidente de los Estados Unidos”, enfatizó.

Aunque los resultados de las encuestas lo ubican como una opción fuerte para ganar la candidatura republicana, el republicano de New Jersey advirtió que dicho parámetro de medición no refleja lo que realmente ocurre el día en que las personas emiten su voto en las urnas para elegir a quien las representará.

“Esta idea de que la gente simplemente haga matemáticas y sume números, esa no es la forma en que votan los ciudadanos. Y ya saben, les diría a todos los presentes: dejemos que la campaña avance. Por mi parte, espero estar en esta carrera hasta la convención”, manifestó.

Hasta el momento, Chris Christie es el aspirante republicano con mayor determinación para criticar a Donald Trump. (Win McNamee / Getty Images)

Ahora, la gran interrogante por despejar es descubrir si Chris Christie logra la hazaña que en 2016 no pudo cristalizar.

El exgobernador, estaba seguro que ganaría en el Granite State y a partir de ello se perfilaría rumbo a las elecciones presidenciales. No obstante, cerró en el sexto lugar y ello produjo su declinación anticipada, lo cual podría suceder de nuevo si no logra despertar el interés de los ciudadanos de New Hampshire.

Hasta el momento, los resultados de todas las encuestas indican que los aspirantes republicanos están muy alejados de Donald Trump y no se vislumbra cómo puedan emparejarlo.

