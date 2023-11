Tres estados clave podrían definir quién será el republicano que luchará por llegar a la Casa Blanca

A menos de dos meses de que se lleven a cabo las primarias presidenciales del Partido Republicano de 2024, los resultados en tres estados del país podrían mostrar quién logrará convertirse en el candidato cuya misión será echar a los demócratas de la Casa Blanca.

De cara a los comicios de enero, los resultados de la mayoría de las encuestas coinciden en señalar que Donald Trump parece inalcanzable, al menos para Ron DeSantis y Nikki Haley quienes se diputan el segundo lugar en cuanto a respaldo de los ciudadanos republicanos inscritos en el padrón electoral. De ahí para abajo, Vivek Ramaswamy así como Chris Christie lucen menos desafiantes.

De esta manera, la última gran oportunidad para mostrarse masivamente ante la ciudadanía para los adversarios de Trump será el cuarto debate del Partido Republicano a efectuarse en Tuscaloosa, Alabama, a principios de diciembre.

Después, todas las miradas republicanas se fijarán en las primeras asambleas electorales del país en Iowa, seguidas por las primarias de New Hampshire.

Programados para realizarse el 15 de enero, los caucus de Iowa se proyectan como la primera victoria para Donald Trump, pero lo interesante es conocer quién termina en el segundo puesto, pues dicho personaje será realmente la verdadera amenaza para impedir que el magnate de 77 años logre la candidatura.

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por Des Moines Register/NBC News/Mediacom Iowa, hasta octubre DeSantis y Haley aparecían empatados en segundo lugar, pero su panorama era completamente opuesto, pues la campaña del gobernador de Florida experimentaba un retroceso de tres puntos; mientras que la de Haley gozaba de un incremento de 10.

Con respecto a New Hampshire, cuyas las primarias tendrán lugar el 23 de enero, un sondeo de CNN reveló que Donald Trump tiene 42% de respaldo, Nikki Haley 20% y Ron DeSantis 9%, pero la gran interrogante por despejar es conocer si Chris Christie logra conseguir la gran hazaña que en 2016 no pudo cristalizar, pues estaba seguro que ganaría en el Granite State y a partir de ello se perfilaría rumbo a las elecciones presidenciales. No obstante, el exgobernador de New Jersey cerró en el sexto lugar y ello produjo su declinación antcipada, lo cual podría suceder de nuevo.

Los resultados de las encuestas hacen parecer a Donald Trump como invencible, pero un resultado sorpresivo y adverso en New Hampshire o Carolina del Sur pondría a dudar a los votantes de otras entidades. (Joe Raedle / Getty Images)

Ahora bien, la tercera prueba de fuego para medir el nivel competitivo de los aspirantes republicanos se presentará en las primarias de Carolina del Sur, el 24 de febrero.

Una encuesta de CNN publicada el mes pasado perfila a Trump como ganador en dicho estado, con 42% de apoyo.

Haley está ubicada en la segunda posición, con 22%; y DeSantis cae hasta el tercer puesto, con 11%.

No obstante, la exgobernadora está confiada en que ganará en su estado natal, lo cual sería un duro golpe para la credibilidad de la campaña del expresidente.

En caso contrario, las aspiraciones de la mujer de 51 años podrían comenzar a sepultarse, pues si en su casa no la apoyan, posiblemente tampoco lo hagan fuera de ella.

Es de llamar la atención que los resultados electorales en los estados antes mencionados también podrán en evidencia la veracidad de los indicadores de las encuestas.

