Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 23 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 428,117 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,892,121 seguidores. El cantante y compositor es famoso por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que cosechó 428,117 de me gusta. “Tu “DON JUAN” Mamacita ”, escribió en su publicación.

2- J Lo: 206,173 Likes

Seguido de Maluma tenemos J Lo (@jlo), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 253,264,512 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 206,173 likes. “I’m still in love with you boy…. PRESAVE LINK IN BIO #CantGetEnough #ThisIsMeNow”, escribió esta exitosa instagramer en su último post de abajo.

3- Cazzu: 140,615 Likes

La artista Cazzu (@cazzu) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 13,008,563 followers. En su última publicación, Cazzu ha logrado un total de 140,615 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “MUCHA DATA en Vivo disponible en mi canal de YouTube !Percusión: @rodrigo.humeres Teclas: @martolarsVoces: @c4lle.dj @jesijurberg Cuerdas: @luciano_vitale_torres Dirección: @juangimenezkuj” y puedes verla justo debajo.

4- Becky G: 139,869 Likes

Becky G sigue a las tres celebridades superiores con un total de 37,873,396 seguidores. En su cuenta (@iambeckyg), la artista es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recibió 139,869 likes. ““The Fire Inside” made the Oscars 2024 shortlist!!! Thank you to the incredible @evalongoria & @dianewarren for allowing me to be a part of such a special project and for always inspiring me and women around the world. And thank you to @theacademy!!! Que honor ”, escribió en ella.

5- Francisca : 27,101 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,537,061 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 27,101 me gusta. “Cuando eres latino, los villancicos se bailan diferente #navidad #meme #memelatino #villancicos #navidadnavidad #reggeaton #venezuela #despiertaamerica”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

