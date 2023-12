Mujer de Carolina dejó morir de hambre a su hijo de 10 años hasta que su cuerpo se descompuso

La muerte de un niño de 10 años no solo ha causado conmoción en la sociedad de Carolina del Norte, también puso al descubierto un caso de abandono y negligencia ejercida por la propia madre del menor, quien no conforme con dejarlo morir de hambre, no hizo nada cuando su hijo falleció y dejó su cuerpo descomponerse en su casa.

Priyanka Tiwari fue detenida el jueves por la mañana, está acusada de un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de abuso infantil negligente que resultó en lesiones corporales graves, según informó Law&Crime tras revisar los registros judiciales.

Fue la propia Tiwari quien llamó al 911 para informar que el niño no respondía, por lo que oficiales del Departamento de Policía de Morrisville se trasladaron a una casa en Craigmeade Drive, donde encontraron al menor muerto.

Según un comunicado de la policía, el cuerpo se encontraba en estado de rigor mortis y en descomposición. “Se determinó que había pasado un tiempo significativo desde la muerte del menor”.

En los informes se asienta que los oficiales no encontraron comida en la casa, por lo que argumentaron que la mujer “ilegal, intencional y criminalmente mató a su hijo con malicia y premeditación”.

Negligencia extrema

En los meses previos a su muerte, el niño perdió mucho peso, particularmente en las últimas semanas. Además, al momento de encontrar el cadáver presentaba moretones visibles. Aún se está en espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte del menor.

La policía le dijo a ABC11 que en la investigación del caso se descubrió negligencia extrema, aunque se desconoce por cuánto tiempo se suscitó el abuso en el hogar.

Tiwari está detenida sin derecho a fianza. Su primera audiencia se realizó el 21 de diciembre y la próxima está fijada para el 11 de enero. En caso de ser encontrada culpable podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.

Visitas previas de la policía

Cabe señalar que esta muerte no ocurrió sin previo aviso, las visitas de la policía a la casa de la familia eran algo frecuente, comenzaron el 16 de marzo de este año, por petición de familiares de que se hiciera una revisión a la mujer, que en ese momento atravesaba una crisis de salud mental, informó CBS 17.

Las visitas, a solicitud de familiares de la madre radicados en la India se hicieron frecuentes, además el esposo de Tiwari solicitó a la policía acompañamiento para sacar sus pertenencias del hogar familiar, pues contaba con una orden de restricción por violencia.

Se desconoce si en todas esas visitas los oficiales vieron al niño. De la última que se tiene registro, fue en octubre, cuando un vecino externó su preocupación de que el niño estuviera pasando hambre.

Sigue leyendo:

– Maestra de Texas acusada de abuso sexual enviaba dinero y fotos íntimas a joven estudiante.

– Hombre de Wisconsin condenado a prisión por distribuir video de un mono siendo torturado.