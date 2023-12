‘Ocho Chavos’ de origen mexicano se unen en Los Ángeles para crear su propia empresa

La pandemia de covid-19 despertó la creatividad de ‘Ocho Chavos’ de origen mexicano, residentes del Valle de San Fernando en el condado de Los Ángeles, al grado que crearon su empresa que en un inicio se ha enfocado en el diseño y confección de prendas de ropa casual para dar a conocer su marca, pero cuyo sueño es enfocarse en la construcción de vivienda accesible.

“De repente, sentimos el tiempo encima, y nos pusimos a pensar dónde queríamos estar en unos años. No queríamos terminar cómo llegamos a este país sin nada. Así que empezamos por abrir una cuenta en el banco para ahorrar entre todos y sacar ideas para hacer negocio”, dice Juan de Jesús Alonso, uno de los integrantes de los Ocho Chavos.

Pero quiénes son los Ocho Chavos, cómo se conocieron y qué los llevó a unirse.

Ocho jóvenes padres de familia se unen para formar en Los Ángeles, la empresa Ocho Chavos. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martinez | Impremedia

Los Ocho Chavos son Fernando Armas, Jesús “Chuy” García Valdivia, Carlos Alonso Jr., Adán Alonso, Juan Carlos Alonso, Juan de Jesús González, Celestino “Tino” Chávez y Joaquin Palacios.

Fernando Armas tiene 41 años, es de padres zacatecanos, pero nació y creció en el Valle de San Fernando. Se dedica al landscape (diseño y construcción de jardines). Es el único del grupo que no es papá.

Jesús “Chuy” García Valdivia nació en León, Guanajuato. Tiene 43 años y desde hace 23 años vive en el Valle de San Fernando. Trabaja en un Body Shop (taller de pintura de autos).

Carlos Alonso Jr nació en Los Ángeles hace 37 años. Sus padres son mexicanos, de Jalisco y Veracruz; y se dedica a la construcción.

Adán Alonso de 38 años, nació en Los Ángeles, de padres de Jalisco y Durango, México. Se gana la vida con la venta de bebidas energéticas.

Juan Carlos Alonso nació en Guadalajara, México hace 40 años, y desde hace 23 que vive en Los Ángeles; se dedica a la construcción.

Juan de Jesús González de 38 años, nació en Guadalajara, Jalisco. Hace 19 años vino a vivir a Los Ángeles, y trabaja en un Body Shop (taller de pintura de autos)

Celestino “Tino” Chávez nació en Hidalgo, México. Se dedica a la construcción y lleva 20 años viviendo en Los Ángeles.

Joaquín Palacios de 36 años, nació en Los Ángeles. Es hijo de padres mexicanos. Trabaja como gerente de una compañía de construcción.

La mitad de los Ocho Chavos son nacidos en México; y la otra mitad, en Los Ángeles. Tienen en común su herencia mexicana.

Tres de los Ocho Chavos son parientes, sobrino-tío-primo; el resto son amigos.

“Yo soy el vínculo entre todos nosotros. Yo conocí a las familias de los Alonso, y crecí con ellos en San Fernando. Por parte de la escuela de inglés, conocí a Chuy (Jesús García) y luego a Tino (Celestino)”, dice Juan de Jesús.

Fernando Armas, uno de los Ocho Chavos de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Todo comenzó con la convivencia en la adolescencia.

“Siempre nos hemos juntado desde que éramos jóvenes. Nos reuníamos para fiestas, para platicar, para reuniones familiares. En la actualidad, nos vemos casi cada fin de semana; y como grupo de trabajo tratamos de juntarnos una vez al mes. Siempre hemos tenido una relación amistosa”.

Juan Alonso dice que cuando decidieron ahorrar juntos, quedó claro que la prioridad era la confianza entre todos.

“Sabemos que el dinero es muy tentador, pero tenemos plena confianza en Jesús González. La cuenta está bajo su nombre”.

Oficialmente fue en el año 2021, el segundo año de covid-19 cuando los Ocho Chavos nacieron.

“El nombre salió de entre todos, pero Jesús nos dio la idea de crear una marca. Y dice que han ido avanzando despacio, pero con paso seguro”, dice Juan Alonso.

Carlos Alonso amplía el comentario diciendo que “en el grupo de WhatsApp que comparten, comenzaron a barajar nombres y empezaron a dar ideas. Así salió el nombre de los Ocho Chavos. Luego sacamos el logo”.

Dos de los Ocho Chavos tienen negocios de construcción, y la primera idea que se les vino, cuando ahorraron cierta cantidad de dinero fue comprar una traila (un camión de remolque y volteo) y rentársela a ellos mismos en lugar de pagar la renta a otros.

Una de las camisetas creadas por los Ocho Chavos en octubre en apoyo al Mes de Cáncer de Mama. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Juan de Jesús tiene una compañía de concreto y ladrillo; y Celetino de tablaroca.

Para que haya cuentas claras, Carlos Alonso dice que cada mes, reciben un reporte de gastos.

“Todo es muy transparente”.

El segundo proyecto en el que se han lanzado es el diseño y confección de camisetas, gorras, sudaderas, chamarras y otras prendas con el logo de los Ocho Amigos.

“Para eso compramos una maquinaria para la ropa. Tenemos como cuatro, cinco meses trabajando en los diseños, pero los lanzaron al mercado hace un mes”.

Juan Alonso dice que tienen 12 diseños de su primera línea de ropa, pero no todos están aún a la venta. “Es para mujer, hombre y niños”.

¿Cuál es el mensaje que quiere dar?

Juan de Jesús dice que aunque no todos los Ocho Chavos son parientes, siempre se han mirado como una familia.

“Tenemos la conexión que inició con las fiestas familiares, pero para mantenernos más unidos, creamos esta asociación de negocios. Entre los ocho, nos conocemos muy bien, nos ayudamos, nos contamos nuestros problemas. También claro, hay peleas, nos dejamos de hablar, pero al final del día siempre estamos unidos”.

Celestino Chávez, uno de los Ocho Chavos muestra una de las cachuchas que han creado. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Fernando Armas dice que tiene plena confianza en todos los Ocho Chavos.

“A cualquier hora, les puedo llamar y me contestan. Me ayudan, me dan buenos consejos. Y eso me puso orgulloso de estar con ellos. Los considero como hermanos, y sé que están ahí para mi, si los necesito”.

Añade que los Ocho Chavos se trata de tenerse confianza porque son una familia.

“Lo importante es estar unidos”, considera.

Jesús “Chuy” García dice que desde un principio cuando le comentaron del proyecto, dijo que sí porque tuvo una buena corazonada.

“Le dije a Tino (Celestino) ¡vamos! porque sé cómo son el resto de los chavos. Todos somos unidos, y son muy buena gente. También sus familias. Siempre nos ayudamos con un consejo, o con cualquier cosa que nos hace falta, estamos ahí para apoyarnos. La experiencia ha sido muy padre”.

Carlos Alonso Jr. define a su empresa Ocho Chavos como una familia de sangre y de amigos que los ha unido más. “Hasta compadres nos hemos hecho”.

Adán Alonso agrega que lo que más le atrajo, era ser parte de un equipo.

“Siempre estamos hablando uno con el otro. Eso me ha gustado, estamos todos juntos celebrando las ideas y los avances; y viendo cómo resolver las cosas cuando algo no sale como lo esperábamos”.

Juan de Jesús dice que el grupo les permite trabajar por un futuro que ya es su presente.

“Yo creo en el presente para crear esa convivencia que nos dan un soporte para enfrentarse con lo está allá afuera. Si alguien tiene un problema económico o físico nos ayudamos, y también queremos generar un ingreso extra para nuestras familias. Nuestra meta es mantenernos juntos y crecer fuertes”.

Juan Carlos Alonso dice que levantar a los Ocho Chavos no ha sido una carrera fácil, pero le han ido dando porque creen en su potencial.

“Las ventas es algo que a mí se me da. Por eso salgo a vender a la calle, a sacar el nombre afuera para que la gente lo conozca”.

Pero dice que ha sido curioso porque cuando las personas escuchan el nombre Ocho Chavos, les preguntan si tiene relación con alguna pandilla, o creen que son un grupo de motociclistas.

“No somos una ganga (pandilla), y aunque algunos de nosotros conduce motos, el nombre no tiene nada que ver con motos, vandalismo ni nada malo. No somos un grupo de vagos. Ocho Chavos es un grupo familiar. Todos tenemos buenos trabajos. Nuestra misión es no rajarse porque vamos para adelante”.

Fernando Armas, Jesús García, Carlos Alonso, Adán Alonso, Juan de Jesús González, Juan Alonso y Celestino Chavez forman parte de los Ocho Chavos. En la foto no está Joaquín Palacios. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Adán Alonso aclara que también no ha faltado quien les diga que quieren usar la imagen del Chavo del 8 (el popular personaje de la televisión mexicana).

“No, no queremos ser como El Chavo del 8. No tenemos nada que ver con el Chavo del Ocho. Simplemente coincidió que fuimos ocho amigos los que unimos para estar en el grupo”.

Celestino dice que Ocho Chavos es un vínculo que los ha juntado y ha hecho posible poner sus propias ideas en una canasta.

“Lo veo como el comienzo de algo muy bueno para nuestros hijos. Lo más importante es que nos queremos y respetamos como familia. Respetamos los puntos de vista de cada uno, y al final después de escuchar a todos, se toman las decisiones. Eventualmente el dinero va a llegar”.

Adán Alonso revela que el mayor sueño de los Ocho Chavos es comprar terrenos y levantar casas para venderlas a las familias a precios accesibles, aprovechando la experiencia que tienen tres de ellos en el negocio de la construcción.

“Yo miro que Ocho Chavos se va a convertir en una corporación inmobiliaria. Este proyecto es para que nuestras familias puedan vivir a gusto. Por eso nuestro lema es Family First (la familia primero) Tenemos muchos goles (metas) y nunca queremos parar porque si nos detenemos, nuestra misión se muere”.

Mientras dan el paso hacia la construcción de casas, los Ocho Chavos planean llevar sus productos a vender a los farmer’s market para darse a conocer por todo el condado de Los Ángeles.

Adán Alonso termina diciendo que los Ocho Chavos quieren demostrar que no importa de dónde vengas.

“Al final si estás dispuesto a ayudar, puedes hacer muchas cosas”.

Patricia Solis, quien vive en la ciudad de San Fernando, y lleva puesta una camiseta de los Ocho Chavos, confiesa que se siente muy orgullosa de portarla y de apoyar una iniciativa surgida de la comunidad.

“Me puse la camiseta de los Ocho Chavos porque sé que está hecha por muchachos trabajadores que quiere tener un proyecto de vida más allá de su trabajo, y porque han tenido la iniciativa para hacer crecer su patrimonio, formando una empresa”.

Debido a que enfermó de covid-19, Joaquín Palacios fue el único de los Ocho Chavos que no salió en la foto para La Opinión.

Para conocer y comprar los productos de los Ocho Chavos, visita su cuenta de Instagram @8Chavos. También puede acudir a su página web: www.8chavos.com