¿De qué murió de Ryan O’Neal? Revelaron de qué falleció el actor

Esta semana, se conoció la causa de la muerte de Ryan O’Neal. El actor falleció el pasado 8 de diciembre a los 82 años de edad. En ese momento, no se sabían mayores detalles sobre el fallecimiento del intérprete, aunque algunos medios apuntaban a problemas de salud que sufría desde hace un par de año.

Recientemente, Page Six tuvo acceso al certificado de defunción del actor y reveló la causa del fallecimiento.

De acuerdo con el informe, Ryan O’Neal falleció por una insuficiencia cardíaca congestiva, la cual apareció después de que sufriera una miocardiopatía durante años. Al parecer, esta misma enfermedad hizo que estuviera hospitalizado en el Centro de Salud Providence Saint John’s en Santa Mónica, en California, donde murió.

Tras su muerta, el actor fue enterrado en Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary.

La insuficiencia cardíaca congestiva es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. A medida que el corazón se debilita, la sangre comienza a retroceder y a forzar el líquido a través de las paredes capilares, lo que resulta en una acumulación de líquido en los apéndices y órganos.

¿Cuándo se supo de la muerte del actor?

El pasado 8 de diciembre, el hijo de Ryan O’Neal, Patrick, fue el encargado de dar la lamentable noticia. “Mi papá falleció pacíficamente hoy, con su amoroso equipo a su lado, apoyándolo y amándolo como lo haría con nosotros”, escribió su cuenta de Instagram.

“Como ser humano, mi padre fue muy generoso. Y la persona más divertida en cualquier lugar. Fue claramente el más guapo, y también el más encantador. Una combinación letal. Le encantaba hacer reír a la gente, era prácticamente su objetivo. Sin importar la situación, cada vez que había una broma allí estaba. Realmente quería hacernos reír a todos”, lo definió.

En ese momento, el hijo del actor no dio detalles sobre la causa del fallecimiento del actor de Driver; sin embargo, algunos medios atribuyeron la causa de la muerte a problemas de salud.

En 2001, el actor fue diagnosticado con leucemia crónica y en 2012 con cáncer de próstata.

Trayectoria de Ryan O’Neal

Ryan O’Neal comenzó a construir su carrera como actor en la década de los años 60; sin embargo, no fue hasta 1970 que saltó a la fama por su papel protagónico de la película Love Story, junto a Ali MacGraw.

Dos años después, protagonizaría la comedia What’s Up, Doc, dirigida por Peter Bogdanovich. Luego vendrían muchas otras, como Paper Moon o A Bridge Too Far.

En esa época también hizo comedias ligeras como El ladrón que vino a cenar, Dos vaqueros errantes y Pelea de fondo, en este caso junto a Barbra Streisand.

En cuanto a su vida sentimental, estuvo casado con las actrices Joanna Moore (1963-1967) y Leigh Taylor-Young (1967-1974), mientras que en 1981 inició un noviazgo con la célebre Farrah Fawcett, estrella de la serie Charlie’s Angels, con quien terminó en 1997. De esa relación nació su hijo Redmond O’Neal, también actor. También tuvo otros tres hijos: Tatum, Patrick y Griffin.

Seguir leyendo: