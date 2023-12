Endrick: “Mucha responsabilidad, un gran desafío”

Desde que era un niño, Endrick sabía que quería ser futbolista profesional y desde muy pequeño con su familia se fue de su ciudad de origen Brasilia para irse a vivir a la ciudad de São Paulo para formarse como jugador.

A los 16 años de edad firmó su contrato como jugador profesional del Real Madrid y ahora que tiene 17 comentó sobre el reto que sabe que le espera, apenas se coloque la camisa blanca a partir de la siguiente temporada. Dijo que no siente ningún tipo de miedo al momento de jugar fútbol.

“Todo empezó cuando era un niño. Desde muy pequeño he tenido que demostrar que no tengo miedo a nadie. Todo empezó cuando era muy pequeño. Yo solo quería jugar al fútbol. Lo tenía muy claro y para ello no puedes mostrar miedo hacia nadie ni nada”

Endrick desde muy temprana edad ya comenzaba a mostrar sus habilidades en el Palmeiras y eso hizo que varias equipos importantes del viejo contienete preguntaran por el hasta que el Real Madrid lo fichara (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Pese a que el delantero brasileño ya cuenta con mucha experiencia a su corta edad, sabe que el Real Madrid es otra cosa y que bajo el mando de Carlo Ancelotti le espera un gran reto futbolístico.

“Va a ser mucha responsabilidad, un gran desafío. Estoy muy ilusionado por jugar con esa camiseta y poder disfrutar junto a los seguidores. Es un sueño que tengo desde que era pequeño, ser parte del Real Madrid. Sé que todavía tengo retos por delante en el Palmeiras y los tengo que cumplir o por lo menos ayudar a mi equipo a quedar en lo más alto, pero claro que ya pienso también en el Real Madrid”, afirmó.

Una de las cosas que siempre ha caracterizado a Carlo Ancelotti en su etapa como entrenador es el gran trato y la buena manera que se lleva con sus dirigidos. La llegada de Endrick no ha sido la excepción, porque ya habló con el jugador y le ha dado un par de consejos para cuando llegue a los entrenamientos el próximo verano.

El técnico italiano le dijo en una conversación a la joven promesa que “disfrute el momento” después de que visitara las instalaciones del conjunto merengue un par de semanas. Conocer el Santiago Bernabéu, compartir con sus futuros compañeros y ver el encuentro entre el Real Madrid contra el Villareal por la Liga.

“Mi consejo es disfrutar el momento y disfrutar lo que está pasando. Está progresando muy bien. Estamos encantados de que sea nuestro jugador a partir de julio. Ha venido a visitarnos, a ver el partido y hemos hablado un poco con él”. Pero tenemos que esperar hasta julio”, comentó Ancelotti.

El presidente del Real Madrid espera que Endrick pueda formar un tridente de ataque con Vinicius y Rodrygo en el futuro, y que sea una de las delanteras más letales del viejo continente próximamente.

