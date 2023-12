Resurge la demanda en contra del grupo Nirvana por la portada de su álbum “Nevermind”

En 2021 Spencer Elden, el hombre que apareció en la portada del álbum Nevermind del grupo Nirvana cuando apenas era un bebé, interpuso una demanda por explotación infantil y pornografía, pero fue desestimada al año siguiente. Ahora, una corte de apelaciones la ha reabierto.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos anuló la decisión del tribunal de distrito, dictaminando que cada reedición de la imagen que muestra a Elden -entonces de cuatro meses de edad, desnudo y en una piscina- restablece el estatuto de limitaciones anterior sobre su reclamo.

Ahora el caso ha sido reabierto, y Spencer deberá demostrar si la fotografía (tomada por Kirk Weddle) constituye pornografía infantil. Dave Grohl, ex baterista del grupo y ahora líder de la banda Foo Fighters, comentó hace dos años que pensaba alterar la portada del disco, pero eso no se llevó a cabo.

La juez Sandra Segal Ikuta, del Noveno Circuito, escribió en el resurgimiento de la demanda: “Las víctimas de pornografía infantil pueden sufrir un nuevo daño al volverse a publicar el material pornográfico. Esta conclusión es consistente con la opinión de la Corte Suprema de que cada visualización de pornografía infantil es una repetición del abuso de la víctima”.

Lanzado en septiembre de 1991, el álbum Nevermind le dio al trío de Seattle (conformado por Kurt Cobain -fallecido en 1994-, Grohl y Krist Novoselic) éxito mundial, imponiendo el subgénero grunge y logrando ventas millonarias. El disco fue nominado al Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa, generando sencillos de éxitos como “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are”, “In Bloom” y “Lithium”.

