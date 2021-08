Luego de ser el bebé de la tapa del álbum Nevermind de Nirvana, Spencer Eldern exige $2.5 millones de dólares

En la portada del álbum Nevermind del grupo de rock Nirvana que apareció en 1991, aparece un bebé desnudo de 4 meses en una piscina, que nada tras un billete de dólar perforado con un anzuelo.

Ese bebé es Spencer Elden, que ahora tiene 30 años, ha demandado a Nirvana por explotación infantil y pornografía, alegando que la banda distribuyó a sabiendas la foto de Elden desnudo cuando era un bebé y el grupo se benefició de ella.

Elden está pidiendo $150,000 dólares por daños y perjuicios a cada uno de los 17 demandados, entre los que se encuentran miembros de la banda, el patrimonio de Kurt Cobain, el fotógrafo Kirk Weddle, Universal Music, Geffen Records, Warner Records y MCA Music entre otros, una demanda que sumaría hasta $2.5 millones de dólares.

🍼 Thought for the day?🍼 Spencer Elden alleges he has suffered personal injury as a result of Nirvana’s Nevermind album cover. pic.twitter.com/nAzAb0Wsi7

