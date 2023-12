Ronda Política: Un fiscal y un jefe de policía en aprietos

Tanto el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón como el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore deben sentir por estos días pasos en la azotea. Es decir, que sus puestos están en riesgo.

El fiscal Gascón la tiene bastante difícil en su intento por reelegirse en el cargo por un segundo periodo. Y es que desde que empezó a tomar decisiones para frenar el encarcelamiento masivo, pisó terreno minado ya que paralelo a sus acciones como fiscal, se vino una aumento de la criminalidad, en especial de los robos a la propiedad.

La mayoría de los fiscales a su cargo en su propia oficina, estuvieron en desacuerdo con sus políticas sobre todo con una que pedía revisar sentencias previas que ellos habían ganado, y reducir los alargamientos de condenas. Es más se vive, un ambiente tenso en la fiscalía.

Hoy en día Gascón no tiene contentos ni a progresistas ni a los de línea dura. No se diga a los policías que no lo quieren para nada, a partir de su advertencia de que los iba a tener bajo escrutinio por el tema del excesivo uso de la fuerza.

El fiscal se enfrentará en la elección de marzo con una especie de referéndum a su desempeño.

Hay alrededor de ocho conocidos y respetados candidatos que pretenden arrebatarle el puesto. La mala noticia para Gascón es que las encuestas lo colocan en desventaja. El 52% quiere que se vaya.

Hasta la propia alcaldesa ha pintado su raya con Gascón; y es que seamos honestos, los desaciertos del fiscal le salpican a Bass, porque aunque los crímenes no ocurran en la ciudad, la gente no distingue cuando se llevan a cabo dentro del condado.

Vistas así las cosas, el futuro de Gascón, quien llegó al cargo desbancando a Jackie Lacey en 2020, se antoja incierto. Sus posibilidades de reelección no son muy buenas.

Moore mete la pata

El jefe del LAPD Michel Moore quedó evidenciado luego de que se filtró en la prensa que andaba escarbando en el tema de la beca por $95,000 que la Universidad del Sur de California (USC) le dio a la alcaldesa Karen Bass para hacer su maestría al tiempo que era congresista.

Aunque la alcaldesa fue muy criticada por recibir la beca de USC cuando ella pudo pagarla con su bien remunerado sueldo como congresista, se justificó diciendo que lo aprendido en esa maestría le iba a servir mucho para su trabajo. Incluso hizo a un lado la vieja frase muy usada por los veteranos políticos que dice que aunque algo sea legal, “si no se ve bien, no lo hagas” cuando el Comité de Ética de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno para que recibiera el regalo de USC.

Además tomemos en cuenta que dicha beca y los tratos de Bass con la USC fueron críticos en el caso de corrupción entre funcionarios de USC y el entonces supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas.

El asunto fue retomado incluso en la campaña electoral del 2022, por Rick Caruso, quien dijo que después de esa beca, Bass ofreció presentar una legislación para darle a las USC y universidades privadas, elegibilidad para recibir fondos federales.

Pero volviendo a Moore, la filtración del tema por parte de sus subordinados hizo que el jefe del LAPD saliera a negar las supuestas investigaciones que presuntamente ordenó a principios de enero cuando su continuidad en el cargo pendía de la cuerda floja.

Hay quienes manejan la teoría de que efectivamente Moore sí mandó investigar a la alcaldesa Bass para tener un as sobre la manga, y poder renegociar su contrato por otros cinco años. Si bien ha dicho que se irá antes, qué jefe policiaco no sueña con quedarse el mayor tiempo posible en el cargo.

Por otra parte, la filtración evidencia el malestar que hay entre los policías contra el jefe Moore, porque no se sienten apoyados y por las decisiones que ha tomado.

Haya o no mandado investigar a la alcaldesa Bass, los detectives denunciantes ya metieron en líos al jefe Moore con la alcaldesa.

Aunque se sabe que esa relación ya tenía algunas grietas. Por lo que no es de dudar que Moore tenga los días contados como jefe del LAPD.

En pocas palabras la alcaldesa no está del todo contenta ni con Moore, ni con el fiscal Gascón.