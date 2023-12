Rusia: la Comisión Electoral le niega el registro a periodista aspirante al Kremlin

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia denegó este sábado el registro a la iniciativa popular que propuso la semana pasada la postulación de la periodista Yekaterina Duntsova, opuesta al Kremlin, a la presidencia de Rusia. “Hemos encontrado errores en los documentos de Yekaterina Duntsova”, afirmó un representante de la CEC durante una reunión transmitida en directo en internet.

En total, en los papeles presentados por Duntsova había hasta un centenar de errores, incluidas algunas erratas en el nombre y el apellido de miembros de su grupo de apoyo, según la autoridad electoral rusa. Según la presidenta de la CEC, Ela Pamfílova, actualmente 29 personas aspiran a convertirse en candidatos a las elecciones presidenciales del marzo de 2024.

Los críticos del actual presidente, Vladimir Putin, en el poder (desde la presidencia o como primer ministro) desde el año 2000, ven en el torpedeo de la campaña de Duntsova como prueba de que a nadie con opciones genuinas se le permitirá presentarse a las elecciones, las primeras presidenciales desde que lanzó la guerra en Ucrania. Lo ven como un proceso falso con un solo resultado posible.

Experiodista rusa intentará disputarle la presidencia a Putin https://t.co/W6IZhfdzoq — La Opinión (@LaOpinionLA) December 21, 2023

“El país avanza en la dirección equivocada”, había dicho Dutnsova

Duntsova presentó sus documentos ante la CEC el pasado miércoles. “Destacaré que no hay fundamentos para negar la inscripción. Tras ello podremos abrir la cuenta (bancaria) y comenzar una nueva etapa de nuestra campaña, la recopilación de firmas” necesarias para los candidatos independientes, señaló ese día la periodista.

El pasado domingo, Duntsova, de 40 años, recibió el respaldo de 521 de los más de 700 asistentes a un congreso independiente celebrado en Moscú. La periodista anunció sus planes electorales a mediados de noviembre con el argumento de que “en los últimos diez años el país avanza en la dirección equivocada”, una vía que conduce a la “autodestrucción”. Entre otras propuestas, aboga por el cese de las hostilidades en Ucrania, la introducción de reformas democráticas y la liberación de presos políticos.

Los politólogos adelantan que Putin, actual jefe del Kremlin que aspira a la reelección y cuya iniciativa popular fue registrada en la CEC el pasado día 20, recibirá el 17 de marzo de 2024 “un nivel de apoyo superior al 70% ”, mientras algunos predicen que incluso superará el 76,7 % de 2018. Las encuestas oficiales le atribuyen un 80 % de aprobación popular.

¿Marioneta del Kremlin o candidata auténtica?

Para ser candidata, sin embargo, aún tiene que recorrer un largo camino. Vladimir Putin fue nominado por su partido nacionalista-conservador Rusia Unida. Duntsova no tiene una nominación partidista. Para ser registrada oficialmente como candidata, debe recolectar un total de 300.000 firmas de sus seguidores antes del 31 de enero de 2024. No es una tarea fácil para una mujer que hasta ahora sólo ha trabajado como política regional.

Cuando Duntsova anunció su plan, inmediatamente tuvo que explicar su postura sobre la “operación militar especial” en Ucrania. Duntsova aboga por la paz sin describir la guerra en Ucrania como tal. Sopesa cuidadosamente cada declaración para no violar la ley sobre “desacreditar al Ejército ruso”. De lo contrario, podría enfrentarse a una larga pena de prisión.

Hasta el momento, no ha sentido ninguna consecuencia. Pero eso es exactamente lo que alimentó las sospechas de los críticos de que Duntsova era una “candidata saboteadora” del Kremlin: una de esos candidatos falsos que se presentan con la aprobación de Putin, para que la campaña electoral presidencial parezca una competencia real.

Sin embargo, Abbas Galyamov no ve “ninguna razón para creer que Duntsova no esté actuando con sinceridad”. El ex redactor de discursos de Vladimir Putin rompió con el presidente en 2010 y ahora vive en el exilio como analista político. “Tiene buena reputación como persona comprometida con ideas sinceras. Duntsova es vista como una persona que lucha por sus ideales y no hace política oportunista”, explica a DW.

Sigue leyendo: