Charles Leclerc enfocado en superar a Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen en el 2024

Mientras en Red Bull apuntan a que Sergio “Checo” Pérez le plante mucha más competencia a Max Verstappen en el 2024 los otros equipos de la Fórmula 1 están en el mismo plan, uno de ellos es la escudería Ferrari, de la mano de Charles Leclerc, quien confía en poder darle la pelea a los austríacos durante la próxima temporada.

Sin embargo, el piloto monegasco tiene claro que no será una tarea para nada sencilla tomando en cuenta el claro dominio mostrado por el equipo de la bebida energética liderado por el neerlandés que se coronó tricampeón de la F1 con una actuación magistral conquistando 19 de las 22 carreras que comprendieron el calendario en 2023.

Charles Leclerc no duda en catalogar como una decepción la temporada de Ferrari que volvió a quedarse con las ganas de arrebatarle el campeonato de constructores a Red Bull, algo que para la venidera temporada espera cambiar aunque reconoce que tienen un largo y duro camino que recorrer para poner en aprietos a Verstappen y a “Checo” Pérez.

Charles Leclerc de la escudería Ferrari conversando con la dupla de pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez, luego del Gran Premio de Las Vegas. (JIM WATSON/AFP via Getty Images)

“Fue una temporada decepcionante, la verdad. Después del año pasado, esperábamos luchar por el campeonato esta temporada”, reconoció Leclerc al portal Motorsport haciendo referencia al quinto lugar conseguido en la clasificación de pilotos, muy lejos del subcampeonato logrado en el 2022 como escolta de Max Verstappen.

Para el monegasco no fue ningún secreto que el monoplaza SF-23 de la escudería italiana no estuvo a la altura durante ningún momento de la temporada de la Fórmula 1 en la que el equipo austríaco no tuvo prácticamente competencia gracias al poderío demostrado por el RB19.

“Rápidamente nos dimos cuenta de lo difícil que iba a ser, especialmente en comparación con Red Bull que dio un gran paso hacia adelante en ritmo de carrera”, prosiguió Leclerc quien se subió al podio en seis oportunidades en la temporada que finalizó hace más de un mes aunque no pudo conseguir ni una sola victoria.

Charles Leclerc durante el Gran Premio de Italia en el que la dupla de Red Bull compuesta por Max Verstappen y “Checo” Pérez terminaron primero y segundo respectivamente. (Peter Fox/Getty Images)

“Nosotros no dimos ese mismo paso, así que a partir de ahí nos sentimos un poco decepcionados. Por otra parte, si nos fijamos sólo en esta temporada creo que hemos hecho muchos progresos a lo largo de la campaña, lo que me hace confiar en el futuro”, agregó Leclerc quien aseguró que espera poder un golpe sobre la mesa en el 2024 y ponerle un freno a Red Bull.

“Todavía tenemos un gran hueco por llenar para volver a ganar a los Red Bull, así que trabajaremos duro durante el parón de invierno y esperamos poder volver más fuertes el año que viene con un auto que pueda ganar carreras”, consideró el compañero del piloto español Fernando Sainz Jr. en la reconocida escudería italiana.

Sigue leyendo:

– Christian Horner, director de la escudería Red Bull reveló que existe una posibilidad de que Sergio “Checo” Pérez renueve con el equipo austríaco después del 2024

– El finlandés Valtteri Bottas le brinda un consejo a “Checo” Pérez para que pueda pelearle mucho más a Max Verstappen en Red Bull la próxima temporada

– Red Bull revela el secreto del RB19 con el que brillaron Max Verstappen y “Checo” Pérez en una temporada 2023 histórica para la escudería austríaca