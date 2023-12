La NBA se prepara para un Día de Navidad con grandes encuentros y récords a punto de ser batidos

Este 25 de diciembre se llevará a cabo la jornada más esperada por los fanáticos del baloncesto de la NBA al rededor del mundo, el Día de Navidad, donde habrá enfrentamientos entre los equipos más seguidos y que además cuentan con rivalidades entre sí mismos y mucha acción y emoción.

El Miami Heat es, quizás, el equipo más feliz de ver llegar esta fecha, porque retornará a un partido de Día de Navidad, luego de haber tenido el último en 2020; Los de Miami estarán recibiendo en su casa a los 76ers de Filadelfia; El duelo entre Jimmy Butler y Joel Embiid pinta como uno de los más parejos y disputados, especialmente por el hecho que Butler salió en su momento de la antigua franquicia del legendario Allen Iverson, en terribles términos con el hoy en día pivot de los 76ers.

Los Milwaukee Bucks liderados por el ‘Fenómeno Griego’, Giannis Antetokounmpo estarán visitando el mítico Madison Square Garden, una de las arenas más famosas del mundo entero en el baloncesto y en cuanto a recintos como tal, en donde deberán hacer frente ante la gran plantilla del equipo de ‘La Gran Manzana’, liderados por Julius Randle y Jalen Brunson.

Los Golden State Warrios deberán enfrentar al campeón defensor, los Nuggets de Denver, en un partido que no será sencillo para los de la bahía de San Francisco ya que no contarán a Draymond Green por cumplir una sanción disciplinaria por parte de la liga, y deberá entonces Stephen Curry contar al máximo con su escudero Klay Thompson, quien no vive su mejor temporada en su carrera profesional, y es allí donde el MVP actual Nikola Jokic aprovechará estas roturas para desplegar su juego y buscar la victoria.

Los Boston Celtics y su dupla de ‘Js’, Jayson Tatum y Jaylen Brown deben aproximarse a la ciudad de Los Angeles para competir contra ‘El Rey’ LeBron James y sus Lakers, quienes pusieron punto y final a una racha negativa al vencer recientemente al Oklahoma City Thunder con 40 puntos de James, a solo días de cumplir 39 años de edad, demostrando una vez más que la edad por ahora es solo una cuestión de números para el líder del equipo angelino.

La inspiración y motivación del oriundo de Akron, Ohio estará por las nubes al afrontar un nuevo duelo de la rivalidad más longeva de la mejor liga del mundo y es un partido que nadie debería perderse porqué podría robarse el show de la jornada navideña.

“Lo único que importa el lunes en este momento es que mi hija despierte y abra sus regalos”, indicó James el sábado tras la victoria de los Lakers ante Oklahoma City en entrevista post juego a los medios de comunicación presentes.

Los Dallas Mavericks tendrán un enfrentamiento contra los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker, donde estos 2 últimos tratarán de frenar al esloveno y estrella actual de la liga que busca conseguir esta temporada su primer premio Jugador Más Valioso, Luka Doncic, quien tendrá a su lado a Kyrie Irving, ex compañero de Durant en los Brooklyn Nets, por lo que se espera un duelo bastante competitivo y emocionante de principio a fin.

Noche de paz, noche de amor… y día de mucha NBA 🎄🧑‍🎄



¡Tomen nota que la Navidad es a puro básquet! pic.twitter.com/FI5yBqKKk4 — NBA Latam (@NBALatam) December 20, 2023

Récord por romperse en el Día de Navidad

Luka Doncic de los Dallas Mavericks aterrizará en Phoenix necesitando 11 puntos para llegar a 10.000 en su carrera. Si lo logra el lunes, sucederá en el 358mo partido de su carrera, empatando de esta manera al legendario Bob McAdoo en el sexto lugar de los jugadores que más rápido llegaron a esta marca.

Seguir Leyendo: