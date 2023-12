Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 25 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 942,458 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,902,697 seguidores. El cantante y compositor es famoso por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que consiguió 942,458 likes. “Gracias SUsanta ”, escribió en su publicación.

2- Yailin la más viral: 708,917 Likes

Seguido de Maluma llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 11,516,145 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 708,917 me gusta de su comunidad. “Aveces por la vida pasamos por procesos que nos hacen mas maduros. Vamos olvidar el pasado prometo con Dios que hoy en adelante le daré lo mejor de mi, por ustedes!! Nos los defraudaré! Feliz navidad team Chivirika los Amo BAD BXTCH YA DISPONIBLE EN YOUTUBE ”, escribió esta aclamada instagramer en su publicación.

3- Maribel Guardia: 121,157 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 9,166,006 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 121,157 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “FELIZ NAVIDAD Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas: un “me gustas mucho”, un “gracias por existir”, un “estoy aquí para ti, siempre”. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes, regazo de quienes más quieres, manos tomadas todo el año, hombros que te sostengan en corazones donde vivir sin fecha de caducidad. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga ojos que brillen por ti y para ti, palabras que te protejan y cuiden como el sol en los días fríos, las pequeñeces que valen todo en la vida, lo esencial que ocupa, sin pesar, el lado izquierdo del pecho y la levadura de la alegría que hace que la vida valga la pena. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te enseñe a vivir con el corazón abierto y creer -así como así- que hay una luz al final del túnel para cada oscuridad que tengas que enfrentar. Para qué pedir algo si lo tenemos todo..¿Y qué quieres que te traiga el año venidero?Nada, no quiero que me traiga nada, lo único que quiero es que no se lleve..Que no se lleve lo que ya tengo,que no se lleve el techo que nos cobija,el plato que nos alimenta,la manta que nos abriga,la luz que nos ilumina,la salud como tesoro,el trabajo como sustento,la amistad, la compañía,los abrazos,las caricias,los “te quiero”los “te amo”los besos..que no se lleve los sueñosni los trocitos del corazón que lo forman cada personaque llevo. Feliz Navidad de parte de toda mi familia, Dios nos bendiga a todos ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Jacky Bracamontes: 78,118 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,640,713 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es popular por mostrar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post obtuvo 78,118 me gusta. “Feliz Navidad de parte de la familia Fuentes Bracamontes Estar en familia es definitivamente el mejor regalo!!! @mft07”, escribió en ella.

5- Toni Costa: 52,306 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,237,254 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@toni) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 52,306 likes. “FELICES FIESTAS FAMILIAEsta noche es Noche Buena…. Disfruten mucho estás fiestas creando recuerdos y memorias únicas, Alaïa y yo les mandamos besos y abrazos.Gracias equipo:@miss15bellezas_ketoquestudio @isabellasheavenlycouture @thehouseofsuitsmiami @benditoclosetstyle @rey_makeup_hairstyles @endless.smiles.co #familia #love #amor #padrehija #fatherdaughter #christmas #feliznavidad #navidad #photoshoot #sesiondefotos #model #tonicosta #alaïacostalopez”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: