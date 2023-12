La Opinión Hoy: Seguros médicos, la importancia de nuestra tranquilidad

Las fiestas de fin de año traen consigo momentos que tradicionalmente son festivos y alegres, aunque por desgracia esto no es necesariamente una regla, según un estudio reciente la comunidad hispana suele tener algunas dificultades con temas relacionados con agotamiento, ansiedad e incluso la sensación de incapacidad para encarar eventuales costos imprevistos de atención médica. Nos acompañó Inés Rodríguez-Gutzmer, Vicepresidenta Senior de Aflac, cuyo informe anual de fuerza laboral examina por primera vez estas afectaciones.

“Estos números que hemos visto en este informe en particular son un poquito más alarmantes que los que hemos visto en años previos, o sea cuando usted piensa siempre comparamos el mercado hispano con el mercado general de los Estados Unidos y encontramos que las estadísticas y en las cifras que siempre hay como una brecha de 10% de diferencia entre hispanos y los trabajadores que no hispanos o del mercado general, por ejemplo, el 66% de los trabajadores hispanos nos dice que no pueden pasar más de un mes sin recibir un salario, comparado con el 51% de los trabajadores no hispanos””, ahí ve usted que hay como un 10% un 10 de puntos de brecha”, explicó

Inés Rodríguez recalcó que “otro por ejemplo que a mí personalmente me pareció muy interesante es que es 57% de los trabajadores hispanos no pueden afrontar más de mil dólares, verdad en gastos directos en comparación con el 49% de los empleados encuestados, ahí ve usted de vuelta que está casi en ese 10% y esto genera enorme angustia o sea ha tenido una influencia increíble en lo que llamamos desgaste emocional, porque la presión financiera es muy grande, de hecho el 50% de los empleados hispanos informa que tienen niveles altos de ansiedad, cuando tiene que ver con los temas de costo de atención médica que superan la cobertura de seguro que ellos tienen”.

¿Este tema se limita a la temporada navideña o se puede extrapolar a otros momentos del año?

Inés Rodríguez: no, actualmente no se relaciona con la época navideña específicamente, seguramente incrementa y se pone un poco más complejo, pero estos estudios son de antes, o sea son hemos hecho este estudio en agosto, pero a medida que nos acercamos al final de año y a la época de obviamente las vacaciones y las fiestas seguramente esto se incrementa bastante. Cuando los hispanos se enfrentan a gastos médicos inesperados que tienen que solventar ellos son más propensos a depender de familiares y amigos y pedirles ayuda o buscar un segundo trabajo para afrontar los gastos que el mercado general de los Estados Unidos, por comparación el 29% de los hispanos irán a pedirle a los amigos o familiares, mientras que el mercado general solamente es el 18%, o sea es increíble como la comunidad hispana si se apoya tanto en el círculo de apoyo, en los amigos, en la familia o en esforzarse más y conseguir otro trabajo que es bien diferente a lo que hace la población general de los Estados Unidos.

