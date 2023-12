Max Verstappen dijo cuál fue su peor carrera durante la temporada 2023

La temporada 2023 de la Fórmula 1 pudo ver como Max Verstappen, piloto de Red Bull, tuvo casi una campaña perfecta, pero el piloto neerlandés varias semanas después de coronarse campeón del mundo comentó que carreras fueron la que más le costaron y las que menos le gustaron, resalta que una de ellas la ganó Sergio Pérez

El piloto principal de la escudería austriaca comentó que el Gran Premio de Azerbaiyán fue su peor carrera detrás del volante y esa misma fue la que ganó su compañero, pero resalta que su compañero nunca jugó sucio o le hizo algún movimiento ilegal. Aseguró que tuvo muchos problemas con el coche

“El peor fue Bakú. No estaba contento con cómo iba todo”, expresó el campeón, quien mencionó, “quizá no fue el mejor stint de mi vida, pero también fue porque estaba probando muchas herramientas [cambios] entre la inclinación de los frenos, el diferencial y el freno motor”, dijo el actual campeón de la Fórmula 1.

Max Verstappen domino de gran manera toda la temporada 2023 de la Fórmula 1 y se puede decir que no tuvo rivales esta campaña. (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Comentó que también no conocía a fondo el monoplaza por ser muy nuevo y que algo que afectó fue que el circuito tenía muchas curvas y vueltas cerradas.

“Además, el coche era muy nuevo y se trataba de un circuito urbano con curvas de 90 grados”, confesó Verstappen

Otras de las cosas que también comentó que le había afectado era que la pista le había generado varios daños al automóvil desde las prácticas y eso generó que no pudiera sacarle el mejor provecho al monoplaza.

“Ya había dañado mis neumáticos bastante desde el principio tratando de adelantar. Cuando acabé la carrera, me dije: ‘Está bien, no he ganado, pero he aprendido mucho para las próximas”, comentó el neerlandés.

El piloto neerlandés se ha caracterizado por ir mejorando temporada tras temporada en los circuitos que le ha costado sacar buenos resultados (Photo by Clive Rose/Getty Images)

Una de las cosas que más llama la atención es que en Bakú terminó en el segundo lugar y aun así él lo considera como su peor carrera en el año.

“No íbamos bien y probablemente también cometimos algunos errores con la puesta a punto. Fue un poco problemático. Para mí, Singapur no sucedió en cierto modo. Ese no lo cuento”, expresó Max Verstappen.

En su contraparte, el actual campeón del mundo dijo que su mejor carrera fue en el Gran Premio de Suzuka, pero también dijo que Bélgica fue una carrera casi perfecta.

“El de Spa volvió a ser un fin de semana muy fuerte. Probablemente, Japón fue muy fuerte, desde la primera vuelta fue increíble pilotar. Miré en la pantalla y yo estaba como, ‘¡bien, eso es un buen comienzo!’. En cuanto al equilibrio, probablemente la clasificación de Suzuka fue realmente agradable de conducir”, dijo el piloto de Red Bull.

