Fentanilo: Cada vez hay más laboratorios para producir esa droga en Canadá

Pese al esfuerzo que las autoridades estadounidenses realizan por combatir el tráfico de fentanilo, los grupos criminales no tienen reparo en producir esa droga que tanto daño ha causado a la población, y ahora esta problemática ha llegado a Canadá.

Y es que, cada vez hay más laboratorios para producir fentanilo en ese país, lo que provoca una crisis que se podría extender desde el sur al norte de Estados Unidos.

De acuerdo con medios como France 24, la crisis se ha fortalecido debido a que la frontera norte es la menos patrullada y físicamente abierta, lo que aumenta el potencial de contrabando.

Además, las autoridades estadounidenses subestiman la producción de fentanilo, pues dicen que tienen pocos indicios de que la droga fabricada en Canadá está siendo contrabandeada hacia el sur en cantidades significativas.

Robert Hammer, el principal agente de Investigaciones de Seguridad Nacional en Seattle, al consultar con sus colegas agentes en Buffalo y Detroit, dijo al sitio Infobae: “No estamos viendo ningún tipo de flujo de fentanilo hacia el sur hacia Estados Unidos desde Canadá, lo cual no quiere decir que no vaya a suceder, ni tampoco que no pueda suceder en el futuro”.

Pero en un momento en que un número récord de personas muere por sobredosis en Estados Unidos, la proliferación de laboratorios clandestinos de fentanilo en Canadá tiene el potencial de empeorar la epidemia de opioides en ambas naciones.

Aumentan muertes por sobredosis en Canadá

Tan sólo en Canadá, particularmente en Columbia Británica, el fentanilo ha provocado un aumento alarmante de sobredosis mortales de drogas, convirtiéndose en la principal causa de muerte entre personas de 10 a 59 años.

Hammer afirma ser escéptico sobre que el fentanilo fabricado en Canadá desplace a las píldoras que llegan a Estados Unidos desde México: “Aquí en Seattle hemos bajado a 45 centavos la pastilla en el mercado mayorista”, dijo. “Hay que ser muy competitivo para ganar 45 centavos la pastilla y competir con los cárteles mexicanos que se han atrincherado en la red de distribución que han establecido aquí en el noroeste del Pacífico”.

Sin embargo, Stephen Schneider, profesor de criminología en la Universidad de Saint Mary y autor de “Iced: The Story of Organized Crime in Canada”, afirma que “Canadá lleva mucho tiempo superando su peso en lo que respecta a la fabricación de drogas ilegales”.

Jonathan P. Caulkins, profesor de la Universidad Carnegie Mellon que investiga el tráfico mundial de drogas, dijo que tiene sentido que los grupos criminales canadienses hayan creado sus propios laboratorios porque se ocultan fácilmente y los costos de producción son muy bajos.

“Canadá tiene su propio mercado interno, y si estás tratando de abastecer el mercado, no hay razón por la que quieras comenzar en México y pasar por Estados Unidos para llegar a Canadá, porque Estados Unidos tiene una aplicación de la ley muy estricta”, dijo Caulkins.

La policía dice que los laboratorios de fentanilo se han extendido hacia el este desde Columbia Británica, hasta Alberta y ahora Toronto.

En el área de Toronto, en 2020, lo que comenzó como una investigación a gran escala sobre laboratorios de metanfetamina descubrió una operación de prensado de pastillas de fentanilo a gran escala. Los investigadores confiscaron cerca de 124,000 analgésicos falsificados y 70 kilogramos de fentanilo en polvo.

Los súper laboratorios que la policía está encontrando en Canadá se diferencian de los estadounidenses porque sintetizan la droga -no simplemente prensan pastillas- utilizando precursores químicos provenientes principalmente de China. Las empresas químicas y los intermediarios en China suministran las materias primas para los laboratorios canadienses.

