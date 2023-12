Seúl realiza inusuales maniobras militares ante amenazas potenciales de Corea del Norte

Corea del Sur acogió el miércoles unas inusuales maniobras conjuntas entre el ejército y la policía con el objetivo de mantener sus capacidades de reacción ante potenciales amenazas de Corea del Norte y otras contingencias, en un momento de creciente tensión con el país vecino, que está refinando su armamento.

Es poco habitual que un gobierno local organice unos ejercicios de defensa de este tipo por su cuenta y las maniobras de este año contaron además, por primera vez, con maniobras sobre el terreno, además de las habituales prácticas de puesto de mando con simulaciones por ordenador.

Las maniobras se celebraron para verificar la preparación y coordinación de las fuerzas de seguridad en caso de situaciones de crisis de seguridad, como infiltraciones de drones, en un momento en el que Corea del Norte está refinando su armamento nuclear y misiles, y para adoptar medidas ante las deficiencias, indicaron fuentes militares a la agencia local de noticias Yonhap.

El alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, que supervisó los ejercicios, dijo que la seguridad es prioritaria en el bienestar de la población y prometió seguir mejorando la cooperación entre las instituciones de seguridad para promover una mejor preparación.

More than 1,000 military, police and emergency personnel took part in defence exercises in #SouthKorea 🇰🇷 to prepare for any attack by #NorthKorea on #Seoul pic.twitter.com/vVdaQrBxj4