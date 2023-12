Donald Trump afirma que su aparición en “Home Alone 2” fue lo que hizo de la película un éxito

Hace tres años el director Chris Columbus comentó en una entrevista que en 1992 quería filmar muchas escenas para su película “Home Alone 2” en el Hotel Plaza de Nueva York, pero que el entonces dueño del lugar, Donald Trump, con una conducta intimidatoria, le impuso la condición de que sólo autorizaría que se llevara a cabo el rodaje ahí si él aparecía en la cinta.

Ahora Trump se ha encargado de dar su propia versión de los hechos, y a través de su plataforma Truth Social comentó: “Nada podría estar más lejos de la verdad. Esa aparición ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron intimidados o no me querían, ¿por qué me pusieron y me mantuvieron ahí durante más de 30 años? Porque fui, y sigo siendo, genial para la película, ¡por eso! ¡Es otro tipo de Hollywood del pasado que busca una solución rápida con publicidad de Trump para sí mismo!”

El ex presidente de Estados Unidos agregó que Columbus y su equipo fueron quienes le “rogaron” que hiciera una aparición fugaz en el filme protagonizado por Macaulay Culkin. “Rentaron el Hotel Plaza en Nueva York, del que yo era dueño en ese momento. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo, persistentes. Estuve de acuerdo ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y sigue siéndolo, especialmente en la época navideña. La gente me llama cada vez que la transmiten”.

En su entrevista con Business Insider, Chris dijo que tras una proyección de prueba el público aceptó a Trump, por lo que accedió a dejar en la edición final la escena en cuestión: “Acordamos incluirlo en la película, y cuando la proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla. Entonces le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película’. Es un momento para el público’. Pero sí se abrió paso en la película a través de la intimidación”.

Estrenada en Estados Unidos el 20 de noviembre de 1992, “Home Alone 2: Lost In New York” resultó un éxito, recaudando más de $173 millones de dólares. Era la secuela de la película protagonizada por Culkin dos años antes, y presentó nuevamente a éste junto con Joe Pesci, Daniel Stern y Catherine O’Hara en los roles principales, además de otros personajes interpretados por Rob Schneider, Brenda Fricker y Tim Curry. El filme se ha vuelto un clásico de la temporada navideña, junto con su tema musical “All Alone On Christmas” de Darlene Love.

