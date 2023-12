“El Chapo” pide a juez que Emma Coronel pueda visitarlo en prisión de máxima seguridad

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera espera la respuesta del juez Brian Cogan sobre su petición de permitir que Emma Coronel, su esposa, lo visite en la prisión de Supermax en Colorado, donde cumple cadena perpetua.

El 25 de agosto, el exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta escrita a mano al juez Cogan, para que le autorizara a Coronel visitarlo y llevar a sus dos hijas.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y, de esa fecha en adelante, ella podrá viajar en todo el país”, escribió Guzmán Loera en una carta con enviada por correo el 10 de agosto pasado.

“El Chapo” recuerda que los fiscales en Nueva York le prohibieron a Coronel ver a su esposo, bajo el temor de que él pudiera darle mensajes secretos que afectaran el juicio en su contra o pusieran en peligro a los testigos.

En 2018, Coronel no estaba todavía acusada de ningún delito.

“Los fiscales se opusieron a que me visitara cuando me llevaron a Nueva York, argumentando que ella podía pasar mensajes en contra de los testigos y que ellos los tenían que proteger”, escribió Guzmán Loera. “[Es] algo absurdo, ya que lo que se habla en la visita todo queda grabado y aparte hay cámaras”.

“El Chapo” se refiere a sí mismo en tercera persona en la carta, cuando señala que ahora “Guzmán está sentenciado”, por lo que no hay necesidad de impedir la visita de su esposa.

María Consuelo Loera Pérez, madre de “El Chapo”, murió a inicios de diciembre. Crédito: RONALDO SCHEMIDT | AFP / Getty Images

El narcotraficante afirma que ni sus hermanas ni su madre –quien falleció a inicios de diciembre– podían visitarlo al no tener visas.

“El Chapo” se queja de que ve poco a sus hijas gemelas, ya que solamente es posible que las lleven de México durante el periodo vacacional escolar, “dos veces al año, máximo tres veces”, dijo.

En respuesta a varios mociones hechas por Guzmán Loera, incluida la petición de asignarle un nuevo abogado de oficio –ya que “El Chapo” afirma no tener recursos financieros–, el juez Cogan no respondió si autorizará a Coronel visitar a su esposo.

Sin embargo, el juez Cogan menciona a la esposa de “El Chapo”, cuando le recuerda al narcotraficante que no ha explicado cómo obtuvo el dinero para pagar a los varios equipos de abogados de “alto nivel” que contrató para su juicio en 2018 y para el proceso de apelación.

“El peticionario no ha explicado de dónde obtuvo los fondos para pagar a estos abogados ni por qué ya no tiene acceso a esos fondos”, dijo el juez Cogan. “En cambio, el peticionario afirma que ha estado manejando asuntos financieros a través de su hermana y que ya no se comunica con ella. Esto no es base suficiente para concluir que no tiene acceso a sus fondos; no ha explicado por qué no ha tenido acceso a su hermana, ni ha explicado por qué su esposa [….] no puede acceder a sus activos”.

Situación difícil para Coronel

La situación de la esposa de “El Chapo” tampoco es fácil, ya que a inicios de diciembre el juez Rudolph Contreras le ordenó entregar información detallada de sus comunicaciones físicas y electrónicas, así como de sus gastos durante el tiempo que lleva en libertad condicional.

El juez Contreras justifica la autorización de búsqueda de información ante una sospecha de “violación a las condiciones” de libertad condicional a la que pudo incurrir Aispuro.

