Empleados de salud regresan a trabajar, pero tienen miedo de ser despedidos

Al menos 750 trabajadores del Centro Médico St. Francis de Lynwood retornaron a sus labores el miércoles, después de una semana de huelga en Navidad, aunque el número de despidos aumentó a nueve, mayoritariamente representantes de los sindicatos SEIU-USWW y UNAC-UHCP, mismos que eran parte del equipo negociador de un nuevo contrato con el hospital de Prime Healthcare.

A Mayra Castañeda, Dolores Aguilar, Sonia Rodríguez, Lorenza Bernal y Queenie Reyna, miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU)- Trabajadores de Servicios Unidos del Oeste (SEIU-USWW) se agrega la terminación de empleo de Scott Byington ton, James Blankenship, y las enfermeras Marcela Garay-Barajas y Arlene Nielsen. Ellos son miembros de la Asociación Unida de Enfermeras de California/Unión de Profesionales de la Salud (UNAC/UHCP).

“Scott, un enfermero móvil de cuidados intensivos, con 28 años de carrera en St, Francis, formaba parte del equipo líder que organizaba a los trabajadores de la salud”, dijo a La Opinión Sandi Marques, representante de personal en St. Francis para el sindicato.

Agregó que Scott estaba en el equipo de negociación de un probable nuevo contrato laboral y es presidente de la Asociación de Enfermeras Registradas de St. Francis.

Los trabajadores Byington y Blankenship fueron despedidos el 20 de diciembre, mientras que a Marcela Garay-Barajas y Arlene Nielsen, las terminaron el lunes, un día antes de que regresaran a sus puestos de trabajo.

De acuerdo con Sandi Marques, los despidos se basaron en presuntos actos de traspaso en las oficinas centrales de Prime Healthcare, en la ciudad de Ontario, el 30 de noviembre.

“En la terminación por escrito dijeron que como grupo habían invadido propiedad privada sin permiso, que tomaron fotografías y video de empleados de Prime, sin su consentimiento y estaban molestándolos”, declaró.

“Agregaron que habían tergiversado que tenían citas con el doctor Reddy. [Prem Reddy es el director ejecutivo de Prime Heatlhcare] y usaron malas palabras, pero todas estas acusaciones son falsas”, añadió.” ¿Cómo va a ser posible invadir propiedad privada en un área pública? La verdad va a salir a relucir muy pronto”.

Durante la protesta del 30 de noviembre James Blankenship y las enfermeras Marcela Garay-Barajas y Arlene Nielsen fueron testigos de la entrega de cartas de respaldo a los sindicalistas y la solicitud de una reunión con el dueño de Prime Healthcare Services, Prem Reddy.

“Ellos estaban ahí sólo para apoyar a la unión. No dijeron nada. Solamente fueron testigos cuando un empleado de Prime Healthcare les dio permiso de entrar y les pidió esperar en el vestíbulo para que entregaran los documentos”, dijo Sandi Marques.

Con miedo y sin miedo

Rosa Altamirano tiene 61 años, trabaja en la cafetería del hospital St. Francis, y el martes que regresó a su trabajo, lo hizo con temor a ser despedida,

“Para mí fue un duro golpe cuando me enteré de que despidieron a las cinco compañeras que estaban luchando por todos nosotros”, expresa.

“Nunca imaginé que eso podría suceder; me dio coraje por la forma en que lo hicieron. Fue una forma sucia en la que ellos reaccionaron y hasta la fecha sigo conmocionada”.

Durante la huelga, a ella y a sus compañeros les llegaron comentarios de que muchos perderían su trabajo por haberse unido al paro laboral de una semana.

Ella, que gana $17.35 la hora, luego de cinco años cumplidos , dice que está preparada para todo.

“Eso sí, me dolería bastante porque espero jubilarme como debe de ser, pero si eso pasa, mi esposo me respalda totalmente, pero también me apoya para que luchemos por nuestros derechos”, declaró la mujer nacida en Nayarit, México.

Rosa recordó que, cuando Prime Healthcare terminó la compra del hospital St. Francis por $350 millones, en agosto de 2020, más de cien personas fueron despedidas y, a quienes se quedaron les ofrecieron contratos de menos de $15,00 la hora.

“No nos convino, pero se firmó el contrato de tres años; muchos nos quedamos con el mismo sueldo. También nos redujeron el PTO (tiempo libre remunerado) y rebajaron horas acumuladas de nuestras vacaciones”.

Joseph Mayorga, quien trabaja en el departamento de radiología con los pacientes que llegan a la sala de emergencia, ayuda a detener los sangrados, los ataques al corazón e infartos cerebrales en St. Francis. El trabajador enfatizó que en su área “hay mucho trabajo”.

“Me pagan casi nada [aproximadamente $30.00 la hora] , a diferencia de otros hospitales más chiquitos donde al empezar una persona gana $60 la hora”, afirmó. “Me gusta trabajar ahí porque puedo aprender bastante y porque me gusta ayudar a los enfermos, pues muchos que llegan allí son latinos”.

Mayorga expuso que se mantiene soltero porque el dinero no alcanza para tener la base necesaria para comprar una casa y tener una familia.

Expresó que ha hablado con muchas personas del hospital y quienes no están enojados, tiene miedo de su futuro.

“Nadie está feliz en su área de trabajo”, indicó. “A nosotros nos prometieron que iban a contratar más personas y nunca llegaron. Muchas vidas dependen de mí y de mis compañeros, pero estamos agotados. La carga de trabajo que tenemos es muy pesada”.

Perfiles de las mujeres despedidas

Mayra Castañeda Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Mayra Castañeda, de 43 años de edad.

Madre soltera de dos hijas

Por 26 años trabajó como técnica de ultrasonido.

“Una de mis dos hijas quería estudiar enfermería y le dije que cambiara de carrera. En esta época no se está pagando como se debe, tampoco se está tratando cómo deberían tratar a los empleados de la salud. Los que sufren son los pacientes porque no hay suficiente personal para atenderlos”.

Sonia Rodríguez Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Sonia Rodríguez, de 38 años de edad.

La trabajadora es hija de padres mexicanos de Jalisco (Francisco y Sonia), es casada y tiene tres hijos. Actualmente vive en South Gate.

Durante tres años trabajó como técnica de ultrasonido.

“He trabajado en otros hospitales que no tenían sindicato y siempre se aprovechaban de los trabajadores de la salud, así que cuando vine aquí (a St. Francis Medical Center de Lynwood), quise ser la voz para ellos”.

Lorenza Bernal Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Lorenza Bernal, de 46 años de edad.

Originaria de El Paso, Texas, Bernal trabajó por tres años en el departamento de registración, en emergencias.

“A mí no me van a intimidar, ni mucho menos callar. Ellos lo saben porque todo el tiempo que me han llamado a una junta para platicar conmigo, el Departamento de Recursos Humanos siempre ha tenido a un security [guardia de seguridad] con ellos. No me intimidan, ni tampoco sé por qué me tienen miedo”.

Queenie Reyna Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Queenie Reyna

Nacida en Los Ángeles, California, Reyna se desempeñó por 10 años como secretaria del SEIU-UHW en el hospital.

“Son muchos pacientes que están hable y hable que necesitan sus medicamentos y que los cambien. Suenan y suenan los teléfonos y no hay nadie que los atienda. Es muy estresante, porque tengo que ver a los pacientes sufrir porque no hay staff [personal] que los cuidan como debe ser. También es muy estresante para los trabajadores porque no tienen ayuda”.

Lo que dice representantes del hospital St. Francis

Linda Woo, gerente de mercadotecnia y comunicaciones de St. Francis Medical Center, no afirmó ni negó a La Opinion que, en el conflicto más de un centenar de trabajadores fueron despedidos cuando Prime Heathcare rescató al hospital de la bancarrota, además de pedirle a los trabajadores que aceptaran salarios más bajos para mantenerlos en el trabajo.

“Prime Healthcare adquirió St. Francis en agosto de 2020, salvándola de la quiebra en el punto álgido de la pandemia”, dijo. “Como ocurre con cualquier adquisición, el hospital pasó por una reorganización estructural que incluyó abordar las ineficiencias que habían contribuido a su insolvencia anterior”.

Añadió que “algunos puestos a nivel de personal y liderazgo” fueron eliminados como parte del cambio de propiedad y se negociaron nuevos acuerdos con los sindicatos del hospital.

“La Asociación Unida de Enfermeras de California (UNAC), en representación de las enfermeras registradas, y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), en representación del personal técnico y de apoyo, ratificaron los nuevos acuerdos”.

Explicó que, dado que los contratos expiraban este año, el hospital comenzó a negociar de buena fe con ambos sindicatos para negociar nuevos términos, incluidos aumentos salariales.

“Recientemente se alcanzó y ratificó un nuevo convenio colectivo de tres años con las Asociaciones Unidas de Enfermeras de California. La negociación colectiva está en proceso con SEIU. Esperamos llegar a un acuerdo con SEIU que sea lo mejor para el personal y la comunidad a la que servimos”.

Con relación a la afirmación de que Prime negoció hace tres años un contrato para congelar cualquier aumento salarial con la promesa de recuperar sus salarios una vez que la situación mejorara, respondió que St. Francis Medical Center (SFMC) “ha cumplido el acuerdo anterior que se negoció con los dirigentes sindicales”.

“Según su nuevo acuerdo con la UNAC, los miembros [de ese sindicato] recibirán aumentos salariales del 15% durante los próximos tres años. De manera similar, como parte del proceso de negociación colectiva estándar, la oferta actual de SFMC a los miembros de SEIU incluye aumentos salariales que van del 13 al 35 % por encima de los salarios actuales durante los próximos tres años, teniendo en cuenta los aumentos salariales contractuales y estatales durante ese período”.

¿St. Francis planea despedir a más trabajadores que participaron en la huelga?

“Como se indicó anteriormente, St. Francis Medical Center apoya plenamente los derechos de sus trabajadores a participar legalmente en piquetes informativos y no tomó ninguna medida adversa contra sus empleados por hacerlo. El 30 de noviembre de 2023, aproximadamente 50 miembros de varios sindicatos que representaban a los empleados de St. Francis participaron en piquetes informativos en la acera pública de las oficinas corporativas de Prime Healthcare”.

“Un pequeño número de estos empleados abandonó el piquete informativo y participó intencionalmente en conductas que violaban las Normas de Conducta de St Francis. St. Francis está entristecido por las acciones de varios de sus empleados, que fueron claras violaciones de sus Normas de Conducta, lo que requirió acciones correctivas por parte del Hospital”.

En total, nueve trabajadores han sido despedidos.

“Los despidos no estaban relacionados con los piquetes ni con ningún comentario que los miembros hicieran relacionado con la seguridad o la calidad del paciente. St. Francis continúa apoyando los derechos de nuestro personal a expresar sus opiniones y actualmente tiene una oferta justa al sindicato que cumple con las solicitudes expresadas por el sindicato”.

.¿Tendrá el equipo negociador de St. Francis que lidiar con las cinco exempleadas latinas que fueron despedidas?

“SFMC continuará negociando de buena fe con SEIU, sin importar a quién elijan miembros de su equipo de negociación”.

En la queja formal contra St. Francis Medical Center (Prime), ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRA), abogados del SEIU-USWW establecieron que violaron la ley al despedir a todos los miembros del comité de negociación del sindicato.

¿Cómo responderá St. Francis Medical Center (Prime) a los cargos de supuestas prácticas laborales injustas presentados por los abogados de SEIU en su reclamo ante la NLRB?

“St. Francis Medical Center defenderá enérgicamente las ULP (prácticas laborales injustas) mencionadas, ya que no tomó represalias en violación de la NLRA [Ley Nacional de Relaciones Laborales]”.