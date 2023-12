“Gritaba que me iba a matar”: la pentatleta mexicana Tamara Vega denuncia amenazas de su compañera Mariana Arceo

Tamara Vega, pentatleta mexicana, habría denunciado a su compañera de profesión Mariana Arceo por presuntamente haberla amenazado de muerte. Este hecho habría ocurrido en agosto de este año mientras se disputaba el Campeonato Mundial de la disciplina. El enojo de Arceo habría sido porque Vega respaldaría a Sergio Escalante, entrenador acusado de cometer abuso sexual.

Los detalles de esta denuncia fueron difundidas por la revista Proceso. Las amenazas de Arceo se habrían producido el 20 de agosto de este año. Vega relató que los comentarios de su compañera se desarrollaron en las instalaciones de la Universidad de Bath en Inglaterra.

“Todo esto es por ella. ¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear!“, dijo Tamara Vega que fueron las presuntas amenazas de Mariana Arceo.

"La voy a matar, la vot a putear", así amenaza Mariana Arceo a Tamara Vega

Este encontronazo parte de una molestia con el exentrenador Sergio Escalante. En julio de este año fue presentada una denuncia por parte de Arceo en la que lo acusa de acosador sexual. Este caso hizo que Escalante fuera vetado por la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM) y por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

¿Por qué habría amenazado de muerte a Tamara Vega?

Según el relato de lo ocurrido, Tamara Vega se habría presentado en las instalaciones de la Universidad de Bath en Inglaterra junto a Sergio Escalante, pese a estar vetado de este tipo de actividades. Esto desató la ira de Mariana Arceo y el exentrenador tuvo que ser retirado del recinto por las autoridades del evento.

“Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, relató Vega.

Mariana Arceo denunció que Sergio Escalante habría abusado sexualmente de ella en varias ocasiones. Este caso fue tratado por las autoridades pertinentes y actualmente pasa por un proceso legal comandada por la Fiscalía Especial de delitos de violencia contra mujeres y Trata de Personas en la Fiscalía General de la República por los cargos de trata de personas y pederastia.

