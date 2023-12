Timothée Chalamet es nombrado “el hombre más guapo del mundo” de 2023

Timothée Chalamet, el actor estadounidense conocido por películas como “Call Me By Your Name”, “Little Women”, “Wonka” y “Dune”, ha sido nombrado como “El Hombre Más Guapo de 2023” por el sitio TC Candler. Las votaciones comenzaron desde hace varios meses, y ahora se ha dado a conocer el listado final con 100 famosos.

El actor británico Henry Cavill fue el primer lugar del año pasado, y ahora ha pasado al segundo puesto. Chalamet derrotó a otros artistas populares este año, como Jungkook (integrante de la boy band surcoreana BTS), Chris Hemsworth, Pedro Pascal y Lucien Laviscount.

Al final del video publicado en YouTube aparece la siguiente frase: “No olviden lo que le sucedió al hombre que de repente obtuvo todo lo que quería…Él vivió feliz para siempre”. Timothée cuenta con varios proyectos para el año próximo, entre los que destacan la película “Dune: Part Two” y “A Complete Unknown”, un filme biográfico sobre el cantante Bob Dylan.

Las chicas no se quedaron atrás, y TC Candler también publicó los resultados de la encuesta en la que se buscaba a “La Mujer Más Bella de 2023”. La ganadora fue la actriz, cantante y conductora surcoreana Nancy Jewel McDonie, de 23 años.

McDonie es una artista muy conocida en su país por su trabajo en varios programas de televisión, además de que fue integrante del grupo musical Momoland. Otras bellas chicas en el listado fueron la australiana Savannah Clarke, Andrea Botez, la cantante Sitala y la actriz Gal Gadot.

El británico TC Candler ha publicado estos listados desde 1990; famosos y famosas originarios de más de 40 países son presentados en sus encuestas. La lista de los hombres más guapos comenzó en 2013, y se ha vuelto muy popular a nivel mundial. Cabe mencionar que Candler es un escritor y creador de contenido desde hace muchos años, y es también fundador de The Independent Critics List.

