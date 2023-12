Fernando Gago, director técnico de las Chivas de Guadalajara, tiene como referente a Luis Enrique

Fernando Gago reveló recientemente los referentes que ha tenido en su corta carrera como entrenador. El director técnico de las Chivas de Guadalajara confesó que hubo un par de estrategas que lo marcaron durante su etapa como jugador y que lo ayudaron a moldear un poco lo que espera poner en práctica ahora al frente del Rebaño Sagrado.

En una entrevista con Erick López de TUDN, el argentino que se prepara para lo que será su primera experiencia como entrenador en el extranjero, aseguró que uno de sus principales referentes es el español Luis Enrique, actual entrenador del París Saint-Germain y con quien coincidió durante su paso por la Roma de la Serie A italiana.

“De la forma que más a gusto me sentí cuando fui jugador fue con dos entrenadores: Luis Enrique y con Gabriel Heinze. Me marcaron como jugador y me marcaron el estilo de lo que uno pretende en el entrenamiento diario”, aseguró Fernando Gago quien llegó a las Chivas recientemente para ocupar el lugar dejado por el serbio Veljko Paunovic.

El entrenador argentino Fernando Gago durante un encuentro de su equipo, Racing Club, y el River Plate correspondiente al campeonato argentino en la pasada temporada 2023. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Gago, quien jugó entre otros clubes con el Boca Juniors en su país y el Real Madrid en España, también compartió con su compatriota Heinze durante su paso Velez Sarsfield, equipo en el que estuvo durante dos etapas y en el que terminó su carrera como futbolista en el 2020 en medio de constantes problemas de lesiones.

El ahora estratega del Rebaño Sagrado también destacó que a pesar de su corta experiencia como director técnico entiende muy bien la presión que representa sentarse en el banquillo de un equipo con tanta historia como las Chivas, algo que aprendió durante su paso por el Racing Club argentino en donde consiguió levantar un par de títulos.

“Estar en una institución tan grande con el respeto que eso merece y por la forma que tengo de trabajar, de manejarme siempre en el fútbol, lo entiendo. He jugador en equipos grandes, he dirigido en equipos grandes así que también la responsabilidad la entiendo y la llevo de esa forma”, comentó el estratega argentino de 37 años.

A pesar de su poco tiempo como entrenador, Fernando Gago ya ha tenido la oportunidad de dirigir a nivel internacional al disputar la Copa Libertadores con Racing Club. (Wagner Meier/Getty Images)

“Una liga muy dinámica”

Fernando Gago también aprovechó la oportunidad de destacar el nivel que hay en el fútbol mexicano en el que debutará al frente de las Chivas de Guadalajara en casa ante el Santos Laguna en un partido que se disputará el próximo sábado 13 de enero correspondiente a la primera jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“El fútbol mexicano tiene su encanto, he analizado varios partidos de Chivas y del campeonato en sí y me parece que es una liga muy dinámica, en la que se aprovechan mucho las transiciones, de tener esos ataques directos. Además, es un torneo en el que el jugador mexicano tiene su jerarquía”, reconoció el estratega argentino.

Las Chivas de Guadalajara viene de quedar eliminadas en los cuartos de final del torneo Apertura 2023 luego de caer a manos de los Pumas de la UNAM con un resultado global de 3-1.

