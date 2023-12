Histórica casa de la película ‘Home Alone 2’ es lanzada a la venta en varios millones de dólares

Han pasado ya más de 30 años del estreno de la película ‘Home Alone 2: Lost in New York’, sin embargo, la cinta, al igual que su antecesora, no han dejado ser noticia cada Navidad, pero en esta ocasión no lo hizo por la cantidad de veces que fue proyectada, sino que también porque una de las casas que se menciona en la producción acaba de ser lanzada a la venta en varios millones de dólares.

El inmueble, en el que vivía el famoso Tío Rob y en el que no se pudo quedar Kevin porque estaba en construcción, está siendo vendido en la ciudad de Nueva York por $6.7 millones de dólares, una cifra que muy pocos se pueden dar el lujo de pagar.

Originalmente fue lanzada al mercado, en marzo del 2023, por $7.65 millones de dólares, sin embargo, la falta de interesados en adquirirla los llevó a reconsiderar su postura.

El inmueble, que data del Siglo XIX y que fue remodelado a principios del Siglo XXI, suele ser muy visitado por los amantes de la cinta, lo que le da un toque especial, aunque también le resta privacidad a los futuros nuevos dueños.

“La gente viene y toma fotos de la fachada y de la casa”,declaró Nicole Katy, quien está a cargo de su venta.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces, la histórica casa está distribuida a lo largo de 5 pisos, cuenta con una extensión de 4,776 pies cuadrados, con cuatro recámaras y con cinco baños.

Al igual goza de vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de piano, bar, cava de vinos, oficina, cuarto de lavado, almacén, terraza, entre otras habitaciones.

Para ver más imágenes de esta casa llena de historia, da clic aquí.

