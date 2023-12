Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 29 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Yailin la más viral: 701,563 Likes

Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,519,779 seguidores. La artista es popular por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Yailin la más viral publicó una foto que cosechó 701,563 me gusta. “bad bxtch”, indicó en su publicación.

2- Becky G: 314,515 Likes

Seguido de Yailin la más viral llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 37,861,868 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 314,515 likes. “Thank you for all of the love on the “POR EL CONTRARIO” video so far @angela_aguilar_ @leonardoaguilaroficial”, escribió la afamada instagramer en su cuenta.

3- Maluma: 236,366 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 63,924,220 seguidores. En su última publicación, Maluma ha recibido un total de 236,366 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “URGENTE Apareció LA ARETA de @maluma después de 11 años El ladrón no podría ser otro que Berlín.” y puedes verla justo debajo.

4- Aracely Arambula: 31,718 Likes

Aracely Arambula sigue a las tres celebridades superiores con un total de 6,770,606 seguidores. En su cuenta (@aracelyarambula), la actriz y cantante es conocida por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su último post tuvo 31,718 me gusta. “Cuando despierta tu conciencia y tu espíritu hacia estos seres que son lo más puro e incondicional AMOR no vuelves a ver el mundo igual siempre tratas de ayudar, conocer este AMOR, su lenguaje tan puro te hace mejorar en todos los sentidos te enseña a ser mejor persona y despierta grandes valores para respetar la vida humana y la vida Animal demos siempre una patita amiga a estos seres de luz indefensos y de lealtad única PORFAVOR NO ABANDONES ADOPTA NO COMPRES LOS ANIMALES SON COMPAÑEROS PARA CAMINAR TODA SU VIDA JUNTO A TI VALÓRALOS Y AYÚDALOS SIEMPRE SON COMO NIÑOS Y SON LO MAS PURO Y HERMOSO LLENAN NUESTRA VIDA DE AMOR Y CUIDADOS AMEMOS Y RESPETEMOS A LOS ANIMALES ”, escribió en ella.

5- Geraldine Bazán : 14,218 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,677,535 followers en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 14,218 likes.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

