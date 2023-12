Rusia lanza un ataque aéreo masivo contra Ucrania

Rusia lanzó un ataque aéreo combinado contra varias ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, utilizando aviones no tripulados y varios tipos de misiles, dijo este viernes el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ihnat.

De acuerdo con la agencia Reuters, Rusia bombardeó infraestructuras “críticas”, dijo este viernes el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal.

El presidente Ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que Rusia disparó unos 110 misiles contra varias ciudades del país. Según las últimas informaciones, 31 personas han muerto y 97 han resultado heridas.

“Hoy, Rusia utilizó casi todos los tipos de armas de su arsenal (…). En total, se dispararon unos 110 misiles contra Ucrania y la mayoría de ellos fueron derribados”, aseguró Zelensky en X, (anteriormente Twitter).

