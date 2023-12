5 trucos que pueden ayudarte a dominar tu Apple Watch

Los Apple Watch se han consolidado como una pieza fundamental en la vida diaria de muchos usuarios, gracias a su versatilidad y la amplia variedad de funciones que ofrecen. Sin embargo, esta misma diversidad puede hacer que muchos usuarios no sean conscientes de todas las posibilidades que tienen a su disposición. En este artículo, exploraremos cinco funciones poco conocidas de los Apple Watch que pueden ayudar a los usuarios a dominar por completo su reloj inteligente.

1. Monitorización del sonido ambiental

Una de las funciones menos exploradas del Apple Watch es su capacidad para monitorizar el sonido ambiental. El reloj puede alertarte si se detecta un nivel de ruido peligroso para tu audición, proporcionándote así una herramienta valiosa para proteger tu salud auditiva en entornos ruidosos. Para activar esta función, ve a la aplicación “Ruido” en tu Apple Watch y configura las alertas según tus preferencias. Esta función es especialmente útil en conciertos, eventos deportivos y otros lugares donde el volumen puede alcanzar niveles perjudiciales.

2. Detección de caídas y llamada de emergencia

El Apple Watch cuenta con un acelerómetro y un giroscopio avanzados que le permiten detectar automáticamente si has sufrido una caída. Si el reloj detecta una caída y no recibes una respuesta en un período determinado, automáticamente realiza una llamada de emergencia y comparte tu ubicación con los contactos de emergencia designados. Esta función puede ser crucial en situaciones en las que no puedes pedir ayuda por ti mismo. Para activarla, dirígete a la aplicación “Watch” en tu iPhone, selecciona “SOS de emergencia” y habilita la opción “Detección de caídas”.

3. Respirar

En medio de las demandas diarias, a veces olvidamos la importancia de tomarnos un momento para respirar y relajarnos. La función “Respirar” del Apple Watch está diseñada para recordarte hacer exactamente eso. Puedes configurar recordatorios regulares para realizar ejercicios de respiración que te ayuden a reducir el estrés y mejorar tu bienestar general. Accede a la aplicación “Respirar” en tu Apple Watch para personalizar la frecuencia de los recordatorios y la duración de las sesiones de respiración.

4. Control remoto de la cámara del iPhone

Muchos usuarios desconocen que el Apple Watch puede actuar como un práctico control remoto para la cámara de su iPhone. Esta función es especialmente útil en situaciones en las que necesitas tomar una foto grupal y no quieres depender del temporizador. Abre la aplicación de la cámara en tu iPhone y activa la opción de control remoto desde tu Apple Watch. Ahora puedes ajustar la composición y capturar fotos sin tener que tocar tu teléfono.

5. Identificación de canciones con Shazam

El Apple Watch cuenta con una integración profunda de Shazam, la popular aplicación de identificación de canciones. Puedes usar esta función para descubrir el nombre de una canción que esté sonando a tu alrededor simplemente levantando la muñeca y activando Siri para preguntar “¿Qué canción es esta?”. La respuesta aparecerá en tu pantalla junto con la opción de agregar la canción a tu biblioteca de Apple Music.

Los Apple Watch ofrecen mucho más de lo que a simple vista puede parecer. Explorar estas funciones menos conocidas puede mejorar significativamente la utilidad y la conveniencia de tu dispositivo. Desde proteger tu audición hasta actuar como un control remoto para tu cámara, el Apple Watch es una herramienta poderosa que puede hacer mucho más de lo que la mayoría de los usuarios se imagina. Tómate el tiempo para explorar estas funciones y descubrir cómo pueden enriquecer tu experiencia diaria con este dispositivo inteligente.

