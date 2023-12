Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 30 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 444,904 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,859,641 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 444,904 likes. “2023, we DID that. Muchísimas gracias. For the hate and the love, for the darkness and the light, and for every opportunity & obstacle. Everything you have presented me with has allowed me to grow into the best version of myself YET. I will always look back at my 2023 and think damn, I’m so f*ckin proud of myself. 2024, I’m coming for you even harder. As my Lito says “ponte las pilas mija.” ”, indicó en su publicación.

2- Cazzu: 100,043 Likes

Seguido de Becky G llega Cazzu (@cazzu), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 13,018,523 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 100,043 likes de su comunidad. “R.I.P en vivo DISPONIBLE EN YOUTUBE ! Que les pareció? ”, escribió la afamada instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 17,420 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 9,056,223 seguidores. En su última publicación, Ángela Aguilar ha logrado un total de 17,420 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Termino este año muy agradecida. Estos 12 meses me dejaron muchísimos aprendizajes, gracias angelitxs, por todo su cariño y apoyo, sigamos creciendo juntos ” y puedes verla justo debajo.

4- Jacky Bracamontes: 13,631 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,658,642 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su última publicación recogió 13,631 likes. “Les enseño a 2 locas que ya me piden ir a las pistas negras. #Emilia y #Paula Realmente estamos impresionados con la manera de esquiar de estas princesas. Las azules ya les aburren. Jajaja. So here is a little video of how my #twinkies are improving, now they only want to go fast..Like father like daughter.#lasamo #exteemegirls”, escribió en ella.

5- Geraldine Bazán : 9,972 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Geraldine Bazán, la actriz con una comunidad de 5,677,325 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@geraldinebazan) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 9,972 me gusta. “ #mosqueteras#photodump @elissasbb @mirandasbb”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

