Los mejores hornos tostadores de 2023

Vale la pena hacer más espacio en el mostrador de tu cocina con estos modelos multitarea

Los hornos tostadores, como estos de Hamilton Beach, izquierda, y Cuisinart, derecha, están diseñados para cocinar y hornear muffins con la misma habilidad con la que hacen pan tostado.

By Tanya A. Christian

Con freidoras de aire, ollas de cocción multifunción y parrillas interiores compitiendo por un lugar en tu cocina, un horno tostador tiene que hacer un mayor esfuerzo para ganarse su espacio en tu encimera. Con el tiempo, estos pequeños pero poderosos electrodomésticos han evolucionado para ir mucho más allá de hacer un excelente pan tostado. Pueden asar verduras y hamburguesas, hornear galletas y recalentar las sobras. Los modelos más nuevos incluso tienen características como freír al aire y cocinar a fuego lento; También pueden servir como horno de convección o deshidratador.

Esto significa que un buen horno tostador ahora puede “recalentar guisos, preparar un pollo entero y hornear una pizza con una corteza crujiente”, asegura Kenneth Sutton, el ingeniero de pruebas de CR que supervisa nuestras pruebas de hornos tostadores.

Un horno tostador se calienta rápidamente, dada su pequeña capacidad, por lo que puede sustituir el uso diario de un modelo convencional para familias más pequeñas y personas solteras. Los hornos tostadores también son útiles cuando tu cocina está al máximo rendimiento si te toca recibir invitados.

Pero algunos funcionan mejor que otros. Recientemente probamos 13 modelos nuevos de marcas como Breville, Hamilton Beach, GE y Ninja. Tres de ellos obtuvieron puntuaciones lo suficientemente altas como para estar en la lista recomendada de CR y dos en nuestra lista de “Lo mejor del año”. También probamos el nuevo Wonder Oven de Our Place, la empresa responsable del popular Always Pan.

Para ver cómo se desempeñaron todos estos hornos tostadores, además de docenas de otros, en nuestras pruebas, visita nuestras calificaciones de hornos tostadores. Y para obtener más detalles sobre cómo elegir el horno tostador adecuado, consulta nuestra guía de compras de hornos tostadores. También puedes leer más sobre nuestras mejores opciones a continuación, ordenadas alfabéticamente.

Los 7 mejores hornos tostadores

Black+Decker 8-Slice Digital Extra WideTO3290XSD

El Black+Decker 8-Slice Digital Extra Wide TO3290XSD es una opción buena a un precio asequible. Funciona competentemente en nuestra prueba de recalentamiento, calentando uniformemente una sola porción de lasaña en 15 minutos. Alcanza un rango de temperatura de 150°F a 450°F, tiene tres posiciones de rejilla y configuraciones especiales para bagels y pizza. Este horno tostador de 1,500 vatios también ofrece resultados impresionantes para hornear y tostar, aunque esto último lleve algo de tiempo. Si bien no es el modelo más fácil de usar de nuestras calificaciones, es realmente fácil de limpiar. Los hornos tostadores Black+Decker reciben una calificación promedio por la confiabilidad prevista de la marca, y su puntaje de satisfacción del propietario está un nivel por debajo, según los miembros de CR.

Breville The Joule® Oven Air Fryer Pro

¿Este horno tostador es caro? Absolutamente. Pero su rendimiento y apariencia son bastante atractivos. Al igual que The Smart Oven Air Convection de Breville (abajo), la Joule Oven Air Fryer Pro tiene 1,800 vatios, tres rejillas de cocción y una función de freidora. Sin embargo, Joule agrega un modo para mantener los alimentos calientes, lo que facilita conservar la comida caliente hasta que llegue el momento de tomarla. También viene en acero inoxidable negro por un recargo extra de $50. En nuestras pruebas, este recién llegado a las calificaciones de CR hace un trabajo mediocre al recalentar y hornear, a pesar de su rango de temperatura de 80°F a 480°F. Y su tiempo de tostado es también mediocre, como muchos hornos tostadores de nuestras clasificaciones. Pero se consigue una tostada bastante buena con un bonito color. Otros puntos a su favor son que es fácil de usar y limpiar, tiene activación de voz manos libres compatible con Google Assistant y Amazon Alexa, y los miembros de CR que poseen hornos tostadores Breville están muy satisfechos con su compra.

Breville Smart Oven BOV800XL

Con un rango de temperatura de 120° F a 450° F, el horno inteligente BOV800XL de 1,800 vatios de Breville hace un buen trabajo horneando alimentos, recalentando las sobras y preparando una tanda uniforme de tostadas de un color marrón medio. Es muy fácil de operar y fácil de limpiar. Además, los miembros de CR elogian mucho la marca por su confiabilidad y satisfacción del propietario, según nuestra encuesta más reciente. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente: nuestros evaluadores encuentran que este modelo es mediocre a la hora de tostar una sola rebanada de pan a la perfección.

Breville Smart Oven Air Convection BOV900BSSUSC

El Breville The Smart Oven Air Convection de 1,800 vatios es la crème de la crème de los hornos tostadores. Sí, es bastante caro, pero sus resultados de horneado, sus ocho posiciones de rejilla y su rango de temperatura de 80°F a 480°F ayudan a justificar el costo. Más allá de lo básico, tiene una opción de convección, una función de deshidratación y una freidora de aire que elimina la grasa de tus comidas favoritas. Lo probamos, tanto en nuestros laboratorios como en casa, en la cocina de un empleado, y descubrimos que las alitas de pollo frescas, las papas fritas rizadas congeladas y una variedad de otros alimentos quedaron crujientes por fuera e hidratados por dentro. Como marca, los hornos tostadores Breville reciben mucho cariño de los usuarios: la marca obtiene una puntuación alta en satisfacción del propietario, según las encuestas de los miembros de CR, así como en la confiabilidad prevista.

Cuisinart Deluxe Convection TOB-135N

El horno tostador Cuisinart Deluxe Convection TOB-135N se destaca por lo bien que tuesta una tanda completa de pan (en este modelo caben cuatro rebanadas) y hace un trabajo bastante impresionante horneando muffins y galletas. Pero el recalentamiento es regular, así que espera un poco hasta que se calienten las sobras frías. Este horno tostador de 1,800 vatios tiene un rango de temperatura de 150° F a 500° F y tres posiciones de rejilla. Más allá de hornear y recalentar, existen configuraciones para mantener calientes los alimentos, asar y bagels. Los hornos tostadores Cuisinart reciben elogios por su confiabilidad, pero los miembros de CR están menos entusiasmados con su experiencia general con la marca, dándole solo una puntuación promedio por satisfacción del propietario.

Hamilton Beach Professional Digital 31240

El horno tostador Hamilton Beach Professional Digital 31240 supera nuestras pruebas de tostado: da como resultado tostadas de color marrón medio uniforme, independientemente de si se trata de una sola pieza o de un pan completo, y obtiene un sobresaliente en el horneado. Sin embargo, tuvo problemas con el tiempo que llevaba tostar el pan. Este tostador de 1,500 vatios tiene un rango de temperatura de 150°F a 450°F y tres posiciones de rejilla. También cuenta con una sonda de temperatura interna que puede apagar el horno cuando su contenido alcanza una temperatura determinada. Los miembros de CR dan altas calificaciones a los hornos tostadores de Hamilton Beach por su confiabilidad, pero, según nuestra encuesta, no están muy dispuestos a recomendar la marca a amigos y familiares.

Ninja 2-in-1 Double Oven DCT401

El horno Ninja 2-in-1 Double Oven DCT401 tiene un rendimiento superior en general y obtiene puntuaciones de alto nivel en casi todas nuestras pruebas de laboratorio. Destaca por su diseño único (son dos hornos separados en uno), lo fácil que es de usar y lo bien que hornea y tuesta. Junto con el Cuisinart en este resumen, es el modelo que tuesta más rápido en la parte superior de las calificaciones de CR. La única área en la que este modelo de 1,800 vatios se queda ligeramente corto es el recalentamiento, donde recibe sólo una puntuación media. Aún así, un rango de temperatura de 100°F a 450°F, una pantalla digital, una función de freír al aire y la capacidad de cocinar un pollo entero hacen de este Ninja una elección bastante sólida.

