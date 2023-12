Los mejores woks de 2023

Haz tu propio salteado en casa con uno de estos mejores woks

La técnica de CR, Li Wang, prueba uno de los woks en uno de nuestros laboratorios de electrodomésticos.

By Mary H.J. Farrell

No hay nada como un salteado rápido cuando quieres hacer una cena repleta de verduras y ponerla en la mesa rápidamente. Por supuesto, puedes saltear en una sartén, pero un wok es mejor opción: con sus lados altos, tiene más capacidad y puedes mover la comida más rápido para evitar que se queme. Estas sartenes están diseñadas para que tú puedas mezclar y cocinar carne y verduras rápidamente a fuego alto.

Obviamente, las cocinas caseras y las placas de cocción no pueden acercarse al nivel de calor que conseguirías en tu restaurante chino local, donde los cocineros pueden aumentar la temperatura mucho más de lo que tú puedes hacerlo en casa. Pero usar un wok diseñado para una cocina residencial puede brindarte resultados satisfactorios.

Mientras que los restaurantes utilizan woks de fondo redondo colocados en un anillo sobre un quemador de gas, la mayoría de los woks que encontrarás en el mercado para uso doméstico en los EE. UU. tienen un fondo plano, una adaptación para un país donde la mayoría de los hogares tienen un cocina eléctrica o estufa. Si tienes una estufa de gas, puedes usar un wok de fondo redondo con un anillo colocado alrededor del quemador. De los 10 woks que Consumer Reports probó, tres tienen un fondo redondo y el resto tienen un fondo plano. Y (alerta de spoiler) “todos estaban bien”, dice Bernie Deitrick, el ingeniero que supervisó las pruebas, aunque algunos obtuvieron un desempeño un poco más impresionante que otros.

Todos los woks que probamos miden entre 12 y 14 pulgadas de diámetro (el tamaño más común) y están hechos de acero de carbono, un material liviano y altamente conductor. Algunos tienen el interior liso y otros martillado. Los lisos eran más fáciles de limpiar, pero no vimos diferencia en el rendimiento de la cocción.

A continuación, en orden alfabético, se encuentran los cinco woks mejor calificados de nuestras pruebas. Continúa leyendo para obtener detalles sobre cómo funcionan las pruebas CR. (Y mira las herramientas esenciales que utiliza una colega de CR para cocinar comidas chinas como su madre… o casi).

Los mejores woks de nuestras pruebas

Babish 14″ Carbon Steel Wok

El wok Babish de acero al carbono de 14 pulgadas tiene un fondo plano, es liso y viene pre-sazonado (cubierto con cera o aceite vegetal para evitar que se oxide). Su puntuación en uniformidad de cocción fue excelente y obtuvo una muy buena puntuación en velocidad de calentamiento. La sección metálica de su mango es corta, por lo que es menos probable que los cocineros desprevenidos la agarren. Tiene un asa auxiliar de metal, lo que facilita su elevación (con una agarradera) cuando está llena. Nuestros evaluadores lo encontraron fácil de limpiar y usar.

Kaqinu 12.6″ Carbon Steel Wok

El wok de acero de carbono Kaqinu de 12.6 pulgadas tiene un fondo plano, una textura martillada y viene pre-sazonado. En nuestras pruebas superó la prueba de uniformidad de cocción; su velocidad de calentamiento fue muy buena y nos resultó fácil de usar. La limpieza, sin embargo, fue todo un desafío. La sección metálica de su mango es corta, por lo que también es menos probable que los cocineros despistados la agarren. Carece de un asa adicional, lo que dificulta su movimiento cuando está lleno. Este wok viene con una tapa de madera y una variedad de utensilios de acero inoxidable.

Kenmore 14″ Carbon Steel Wok

El wok Kenmore de acero al carbono de 14 pulgadas tiene un fondo plano, es liso y viene pre-sazonado. Como todos los woks que probamos, la uniformidad de cocción fue excelente. Pero la velocidad a la que calentaba el agua era así así. La sección metálica de su mango también es corta. Tiene un segundo mango auxiliar de madera aislado, lo que facilita su levantamiento cuando está lleno.

Souped Up Recipes 12.5″ Carbon Steel Wok

Este wok de acero al carbono de 12.5 pulgadas de Souped Up Recipes tiene un fondo plano, una textura martillada y viene pre-sazonado. Como todos los woks aquí, su puntuación de uniformidad de cocción fue excelente. También fue muy bueno para calentar rápidamente. Y al igual que los demás, la sección metálica de su mango es corta. Carece de asa auxiliar, lo que dificulta su movimiento cuando está lleno. Viene con tapa de madera y espátula de acero inoxidable.

The Wok Shop 14″ Carbon Steel Wok

El wok de acero al carbono de 14 pulgadas Wok Shop tiene un fondo plano, es liso y requiere sazonar antes de su uso. Su puntuación en uniformidad de cocción fue excelente y su puntuación en velocidad de calentamiento fue muy buena. La sección metálica de su mango es corta, por lo que es menos probable que la agarren cuando se cocina. Tiene un mango auxiliar de metal que puede calentarse, pero si usas una agarradera, es muy útil para levantar el wok cuando está lleno.

Cómo probamos los woks

