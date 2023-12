Estas fueron las 10 canciones más exitosas de 2023 en Estados Unidos

Cada año la revista Billboard da a conocer sus listados anuales de las canciones y álbumes más escuchados y descargados en plataformas; de todos estos charts, sin duda el más importante es el de los 100 temas más populares de 2023. Por increíble que parezca, la cantante Taylor Swift, quien rompió muchos récords este año, no ocupa el número 1.

Ese logro ha sido para Morgan Wallen, artista del género country, que con su canción “Last Night” ocupó durante 16 semanas el número 1 de la lista Hot 100. Ese tema -primer sencillo de su álbum One Thing at a Time– también fue primer lugar en la lista de las canciones con más streamings. En el listado de los 100 artistas más populares del año para Billboard, Wallen también fue el ganador absoluto, algo que no pasaba desde 1981, con Kenny Rogers.

Miley Cyrus dominó el ranking de las canciones más escuchadas en radio con “Flowers”, el primer sencillo que promocionó de su álbum Endless Summer Vacation. Dicho track es el número 2 del año, y ocupó el primer lugar del Hot 100 durante dos meses. SZA, la intérprete de R&B y hip-hop, está en el tercer puesto con “Kill Bill”, un tema cuyo videoclip mostraba una retorcida adaptación de escenas de la película de Quentin Tarantino de 2003.

Taylor Swift, calificada por la revista TIME como la Persona del Año, es el quinto lugar del año en cuanto a sencillos, por su canción “Anti-Hero”, que pasó a convertirse en su canción con más tiempo ocupando el número 1 (con un total de ocho semanas). También fue la número 1 en ventas digitales. “Creepin'”, una colaboración de The Weeknd, 21 Savage y Metro Boomin’, fue el lugar 5.

Las canciones “Calm Down” y “Die For You” fueron casos curiosos, ya que originalmente fueron grabadas en plan solista por Rema y The Weeknd, respectivamente. Pero cuando Selena Gomez aceptó colaborar con el cantante nigeriano y Ariana Grande hizo dueto con su amigo de hace años, los temas se hicieron aún más populares en los charts. El resultado fueron el sexto y séptimo lugar del listado anual del Hot 100.

Completan el Top 10 “Fast Car”, de Luke Combs (un cover al clásico de Tracy Chapman de 1988), la balada “Snooze”, de SZA, y “I’m Good (Blue)”, el dueto del DJ francés David Guetta con la cantante Bebe Rexha. El mes pasado Morgan Wallen obtuvo 11 premios Billboard, incluyendo el de Artista Masculino, Artista del Hot 100 y Artista Country.

