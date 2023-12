Ted Nugent critica la música de Taylor Swift: “Es como de caricatura”

El guitarrista Ted Nugent ha causado polémica en los últimos años por sus comentarios, y ha criticado la música de artistas como Bruce Springsteen, Billie Joe Armstrong y Joan Jett. Ahora dio su opinión sobre la cantante Taylor Swift, quien rompió récords a lo largo de este año con sus álbumes y sencillos.

Entrevistado en el programa de radio “The Joe Pags Show”, Nugent, de 75 años, dejó ver que la música de Swift no es de su agrado: “Me da miedo decir que, en este mundo que se ha ido por el retrete en todos los aspectos, tengo miedo del éxito de Taylor Swift, y Dios bendiga su ética de trabajo, Dios bendiga sus sueños musicales, pero eso es música de caricatura. Quiero decir, no tiene orina y vinagre. No hay fuego, no hay sensualidad en eso. En lo que a mí respecta, todo eso es pop sin sentido, y es la cosa más popular del mundo, lo cual es una acusación para la industria de la música y los fans”.

El guitarrista defendió a cantantes y bandas de rock de los años 60, y hasta él mismo se incluyó en el listado, como parte del grupo que tenía en esa década: “(Los fans) no están buscando ese fuego de un ZZ Top, o de un Mitch Ryder and the Detroit Wheels, o de un Brownsville Station o un Amboy Dukes. Y eso lo extraño. Gracias a Dios todavía estoy por aquí. Todavía causamos el fuego que hicieron The Beatles en Alemania”.

No es la primera vez que Nugent critica la música de Taylor Swift. Hace seis meses declaró en su programa de YouTube “The Nightly Nuge” lo siguiente: “Parece como si me topara con un programa de dibujos animados para niños un sábado por la mañana; probablemente escucharía la canción country número 1 o la canción pop número 1, porque todo está formulado para dar una determinada entrega vocal, cierto cambio de acordes y un cierto tempo, que examinan tan de cerca que no es orgánico, instintivo, sexy, desatado, genuino y creíble”.

Taylor Swift fue nombrada “Persona del Año” por la revista TIME; tuvo la gira más exitosa de 2023 a nivel mundial y lanzó varios álbumes con millones de copias vendidas, así como descargas digitales. También obtuvo un éxito de taquillas con “The Eras Tour” -una película que muestra su concierto filmado- y está nominada a varios premios Grammy. Hasta el momento ella no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Ted Nugent, quien obtuvo éxito con tres discos en los años 70 y como parte de la banda Damn Yankees 20 años después.

