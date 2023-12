Muchos expertos del fútbol mexicano piensan que deben demoler y volver hacer el Estadio Azteca

El Estadio Azteca es uno de los recintos con mayor falla a nivel mundial, debido a que es el único hasta los momentos en ocupar dos Copas Mundiales y en esas dos ocasiones vio primero consagrarse campeón del mundo a Pelé y después Diego Maradona. En estos momentos el recinto se encuentra en una fase de remodelación para lo que será el Mundial de 2026.

Muchos periodistas que tienen años asistiendo al “Coloso de Santa Úrsula” están muy preocupados por las condiciones en las que se encuentra y el panelista de Fox Sport, Rubén Rodríguez, piensa que deberían “tirarlo y hacer uno nuevo”.

Otra de las razones es que el Azteca ya es una estructura muy antigua y que para la próxima fiesta mundialista va a quedar muy por detrás de los escenarios que va a presentar los Estados Unidos y Rodríguez comentó que también deben dejar el “romanticismo barato”.

😰🏟 "EL ESTADIO AZTECA ES IMPRESENTABLE PARA UNA COPA DEL MUNDO: LO TIENEN QUE TIRAR Y VOLVER A HACERLO, Y OLVIDARNOS DE ESE ROMANTICISMO BARATO"



De los tres estadios que presentará México, ¿el Coloso de Santa Úrsula es el peor? ❌#LUP pic.twitter.com/UeZIpqvgkM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 31, 2023

“A mí lo que me inquieta, lo que me parece vergonzoso es que no le muevan hasta estas fechas ni una butaca al Estadio Azteca; el Estadio Azteca es impresentable para una Copa del Mundo comparándolo con los estadios de Estados Unidos”, apuntó Rodríguez. “El Estadio Azteca, perdón, pero para mí lo tienen que tirar y volver a hacerlo y olvidarnos de ese romanticismo barato”, comentó el periodista de Fox Sport.

El Estadio Azteca fue el encargado de recibir el último encuentro del Torneo Apertura 2023, esto debido a que las Águilas del América clasificaron a la final y se consagraron campeones. Al día siguiente se notificó que comenzaron los procesos de remodelación y que la institución azulcrema debería jugar fuera de su campo hasta que esté listo para la cita mundialista 2026.

El Estadio Azteca tendrá una fase de remodelación para estar completamente listo para lo que será la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá en 2026.(Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Alberto Lati es otro de los expertos que se encuentra preocupado por el recinto, pero a él lo preocupa mucho más el tema de la seguridad en el mismo debido a la gran cantidad de asistentes que estarán presentes para el Mundial.

“El Estadio Azteca tendrá su remodelación, veremos a qué llega esto. Se puede hacer cómodo, práctico y funcional. El Maracaná se modernizó por dentro, algo similar a lo que le harán al Estadio Azteca, pero hay algo que me preocupa más, la seguridad”, dijo Lati.

Sigue leyendo: