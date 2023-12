¿Fin de la era de Nahuel Guzmán bajo el arco de Tigres de la UANL?

Nahuel Guzmán es uno de los jugadores más emblemáticos de Tigres de la UANL. El guardameta argentino es uno de los líderes del equipo, tras varios años defendiendo el arco felino. Sin embargo, hay reportes desde Argentina que colocan al “Patón” fuera del club, pero sus posibles destinos serían poco probables.

Nahuel Guzmán ha estado firme en el arco de los Tigres de la UANL en las victorias y también en las derrotas. Perder la final del Apertura 2023 contra las Águilas del América no sería motivo de despedida. Pero varios reportes de Sudamérica prevén su salida.

El diario argentino Olé fue el encargado de difundir la información de la posible salida de Nahuel Guzmán. El portal señala que el “Patón” podría abandonar el equipo con destino a Cruz Azul e incluso por su regreso a Argentina.

Sin embargo, la directiva de La Máquina fichó a Kevin Mier, guardameta colombiano de 23 años que lega proveniente de Atlético Nacional. En este sentido, Cruz azul deja de ser una opción.

Por otra parte, regresar a Argentina sería la otra variable sobre la mesa. Puntualmente, el retorno de Nahuel Guzmán sería a Newell’s Old Boys. Sin embargo, no ha surgido ninguna información que vincule al conjunto sudamericano con el “Patón”. No está de más recordar que Newell’s fue uno de los primeros clubes en la carrera de Guzmán.

Una carrera llena de éxitos en la Liga MX

Según informaciones de Transfermarkt, Nahuel Guzmán ya acumula 447 partidos atajados con la camiseta de Tigres de la UANL. El “Patón” ha defendido el arco felino por más de 40,200 minutos.

En todos esos partidos, el guardameta argentino ha recibido 416 goles y ha mantenido la portería imbatida en 177 encuentros. No está de más recordar que la mancha de Nahuel ha sido su temperamento, pues ha sido expulsado hasta en 5 ocasiones, 2 de ellas por roja directa.

En el arco de Tigres de la UANL, el “Patón” ha conseguido 5 Liga MX, 4 Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf. El contrato de Nahuel Guzmán finaliza en junio de 2025 y actualmente está valorado en $1 millón de dólares.

