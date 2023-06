Nahuel Guzmán insiste en que quiere jugar junto a Lionel Messi

Nahuel Guzmán es una de las figuras de Tigres de la UANL. Junto a André Pierre Gignac, el “Patón” ha sido uno de los referentes del club en los últimos años. Sin embargo, el guardameta argentino no está casado con la institución mexicana, sobre todo cuando tiene entre ceja y ceja jugar con Lionel Messi, la futura estrella del Inter Miami.

Anteriormente, el “Patón” ya había manifestado su deseo de jugar junto a Lionel Messi en Newell’s Old Boys. Varios meses después de comunicar su objetivo, Nahuel Guzmán volvió a lanzar una advertencia a los directivos de Tigres de la UANL. Su salida será inmediata en caso de “La Pulga” regrese a Argentina.

“Me gustaría compartir cancha una vez más en el club que nos vio crecer como Newell’s, ¿quién dice que no nos toca enfrentarnos (contra Inter)?“, dijo Guzmán en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

La cláusula “Messi”

Según detalla el portal Mediotiempo, Nahuel Guzmán tendría una cláusula en su contrato con Tigres de la UANL en la que Lionel Messi tendría influencia directa. En caso de que “La Pulga” sea contratado por Newell’s Old Boys, el guardameta argentino saldría del conjunto felino en condición de cedido para cumplir con su sueño de jugar junto a Messi en el fútbol sudamericano.

“La cláusula se puede reconversar todo el tiempo, no hay nada escrito, siempre hay cosas claras y disposición de todas las partes, soy consciente de dónde estoy, tengo la cabeza y energía puesta en Tigres, no puedo poner mi futuro en manos ni pies ni cabeza de nadie, estoy muy contento en Tigres, de seguir siendo un equipo competitivo y el apoyo y respeto que me da la institución temporada tras temporada”, explicó.

