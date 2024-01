Accidente de una Tesla Cybertruck en California demuestra el poder de la camioneta eléctrica

Elon Musk no escatimó palabras durante el lanzamiento de la Cybertruck al afirmar: “si tienes un golpe con otro coche, ganarás”, palabras que resonaron recientemente en California, donde un incidente entre una Tesla Cybertruck y un Toyota Corolla puso a prueba la resistencia y seguridad de la camioneta eléctrica.

El accidente ocurrió cuando, según reportes, un Toyota Corolla perdió el control y chocó con una imponente Tesla Cybertruck. Aunque el incidente dejó afortunadamente solo un herido leve y sin víctimas mortales, las imágenes del choque resaltaron la capacidad de la Cybertruck para resistir impactos.

De esta manera, con su diseño futurista y carrocería exoesquelética de acero inoxidable, la Cybertruck apenas sufrió rasguños en el lateral izquierdo. Por otro lado, el Toyota Corolla, que llevó la peor parte del choque, resultó gravemente dañado en su parte delantera.

Tesla Cybertruck involucrada en el accidente. Crédito fotográfico: Reddit.com/r/cybertruck

A prueba de todo

El diseño de la Cybertruck, que Musk describió como “impenetrable”, se basa en un exoesqueleto de acero inoxidable laminado en frío, característica que se espera brinde una resistencia óptima ante impactos y daños. En este incidente específico, la camioneta eléctrica de Tesla demostró su naturaleza de fuerza bruta ante un vehículo de menor tamaño y peso.

Aunque las imágenes del incidente muestran pequeños daños en el lateral izquierdo de la Cybertruck, la integridad de la cabina y la ausencia de lesiones graves en los ocupantes son indicadores positivos de la efectividad de la ingeniería de la Tesla Cybertruck en términos de seguridad vehicular.

Toyota Corolla involucrada en el accidente. Crédito fotográfico: Reddit.com/r/cybertruck

El accidente

De acuerdo con la información proporcionada por la Patrulla de Caminos de California, según reportes, las unidades de Redwood City respondieron a un incidente de dos vehículos alrededor de las 2 pm en Skyline Boulevard, cerca de Page Mill Road.

La investigación inicial reveló que un Toyota Corolla impactó contra un terraplén en el arcén, atravesando posteriormente hacia el tráfico en sentido contrario, culminando en una colisión con la TeslaCybertruck.

El conductor de la Tesla sufrió una lesión leve, aunque optó por no recibir transporte médico, y no se informaron otras lesiones. Finalmente, la CHP (Patrulla de Caminos de California) afirmó que no se observaba que la Cybertruck estuviera operando en modo autónomo.

