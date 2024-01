Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 1 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 4,325,470 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 67,517,598 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que logró 4,325,470 de me gusta. “Última fotico de mi 2023, con una fotico de lo mas lindo que me pasó este 2023, con mi estrén del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa… donde por fin te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde se te de eso por lo que tanto has trabajado, donde explotes tu potencial al máximo y seas INMENSAMENTE FELIZ… un 2024 INOLVIDABLE!!! Que Diosito me los bendiga a todos pues … tic toc tic toc 5.4.3.2.1… FELIZ AñOooooOOo!!!! ”, indicó en su publicación.

2- Yailin la más viral: 1,042,659 Likes

Seguido de Karol G llega Yailin la más viral (@yailinlamasviralreal), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista tiene más de 11,502,451 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 1,042,659 likes. “Adios 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija Cattleya, lo más hermoso y lo que más amo en mi vida! Bienvenido 2024 aquí estoy lista para ti, con actitud, positiva vivirlo mejor que ayer, afrontando los retos que se me presenten porque se que Dios estarás conmigo como siempre ”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- Maluma: 136,313 Likes

El cantante y compositor Maluma (@maluma) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 63,923,924 followers. En su última publicación, Maluma ha recibido un total de 136,313 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “ QUE AÑO 2023 / 2024 SERÁ HISTÓRICO. (Miren hasta el final, siempre quise mostrarles este momento) ” y puedes verla justo debajo.

4- J Lo: 134,272 Likes

J Lo sigue a las tres celebridades superiores con un total de 253,423,983 seguidores. En su cuenta (@jlo), la artista es famosa por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente tuvo 134,272 me gusta. “Hummingbird season has officially begun…This Is Me…NowNew Year’s Eve 2024”, escribió en ella.

5- Thalia: 42,903 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 21,232,112 followers en Instagram. Sus posteos en (@thalia) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 42,903 likes. “Amor!Salud!Felicidad! Para todos mis amores! #happynewyear”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

