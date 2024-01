Christian Klien ve llegando a Red Bull Hamilton o Alonso, dejando fuera a Sergio Pérez

La temporada 2024 promete ser una de las más emocionantes de los últimos tiempos, pero sin haber comenzado ya empezaron a crecer las críticas hacia el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez. Christian Klien comentó que si Lewis Hamilton o Fernando Alonso estuvieran en Red Bull le pelearían el campeonato a Verstappen.

Todos estos comentarios salen a relucir después de que en la campaña pasada el piloto azteca tuviera muchos altibajos y eso le limitó poder seguirle el paso a su compañero de escudería.

TODO DEPENDE DE CHECO 🔥



Christian Horner, director de Red Bull, señaló que mientras el piloto mexicano haga una gran temporada, no hay motivos para no contar con él en el 2025.#F1xFSMX pic.twitter.com/V4j7Lgnbnt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 24, 2023

Pese a que Sergio Pérez tuvo una buena campaña en la máxima categoría del automovilismo, en la cual se quedó con el subcampeonato del mundo por primera vez en su carrera y ayudó para que la escudería Red Bull consiguiera otro título de constructores de la Fórmula 1.

Klien piensa muy seriamente que si Lewis Hamilton y Fernando Alonso estuvieran ocupando el puesto del piloto mexicano, podrían pelear de tú a tú el campeonato al piloto neerlandés Max Verstappen.

“Nadie debería subestimar a Hamilton, sigue siendo un piloto top y no ha perdido ninguna de sus cualidades. Es un poco como Alonso, si les das el coche adecuado, te demostrarán de lo que son capaces. Si tienen el coche y encuentran esa motivación extra, pueden desafiar a Verstappen”, dijo el expiloto Christian Klien.

Lewis Hamilton tuvo una temporada 2023 de la Fórmula 1 muy decepcionante, debido a que Mercedes nunca pudo entregarle un monoplaza que estuviera a la altura para competir contra Red Bull. Foto: Jewel SAMAD / AFP.

Otro de los temas que tocó el expiloto de la Fórmula 1 fue el de Lewis Hamilton y George Russell sobre lo que puede ver en los siguientes años.

“Russell es bueno y ya demostró en 2022 que estaba preparado para este reto. Este año, ha sufrido, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sigue siendo joven y le queda mucha cuerda en F1, por lo que puede ser, sin duda, el líder de Mercedes en el futuro. En 2023, Hamilton será mucho mejor que él”, comentó Klien.

Hamilton en un momento de la campaña 2023 de la máxima categoría del automovilismo nunca había tenido una temporada tan inconsistente. Foto: ALI HAIDER / POOL / AFP.

También pudo dar como una breve explicación sobre las razones por las cuales el piloto britanico no tuvo una temporada consistente en la cual peleará por el título mundial.

“El año pasado, los roles estuvieron al revés, quizá Hamilton no estaba del todo motivado por el hecho de no tener un coche que estuviese al nivel. Ha invertido mucho tiempo en ayudar al equipo con un coche que no era competitivo. Ha demostrado su clase con muy buenas carreras y también ha sido más consistente que Russell”, comentó Christian Klien.

