¿Deberías lavar tu cabello con champú?

El método no-poo, que elimina por completo el uso del champú al bañarte, ha ganado popularidad en TikTok, pero no es un fenómeno nuevo.

Para la mayoría de las personas, lavarse el cabello con champú es tan común en sus vidas como lavar la ropa. Sin embargo, para otras, el champú no ocupa ningún lugar en su rutina. Esto se conoce como el método “no-poo” (sin champú), y se refiere a la idea de dejar de usar champú por completo (o utilizar alternativas a este), un hashtag que más de 90 millones de personas han visto en TikTok.

El método no-poo no es un fenómeno nuevo. Durante más de una década, los amantes y profesionales del cuidado del cabello han respaldado los beneficios de dejar de usar champú para mejorar la salud del cabello. No sólo contribuye a un cabello más saludable en general, sino que también puede ahorrar dinero y reducir el desperdicio de productos de plástico.

La tendencia de “no usar champú” plantea una pregunta más importante: ¿con qué frecuencia deberías realmente lavarte el cabello? Para descubrir esto y más, hablamos con expertos como la doctora dermatóloga, Geeta Yadav; Dendy Engelman, dermatóloga; y Katherine Riley, dueña del salón Katherine Jon en Nueva York y educadora de Eufora.

¿Qué es el método no-poo?

El método no-poo (o sin champú) es una técnica de limpieza del cabello que elimina el champú por completo, dice Yadav. En lugar de usar champú, quienes siguen esta práctica utilizan otras alternativas como vinagre de sidra de manzana, un acondicionador limpiador, o simplemente agua.

¿Te parece incómodo? Escucha lo que te vamos a contar. Según Yadav, tu cuero cabelludo produce aceites naturales que ayudan a nutrir el cabello. Ella dice que si bien el champú está diseñado para eliminar la suciedad, el sudor, la mugre y la grasa del cabello y el cuero cabelludo, usarlo en exceso, o incluso de forma regular, puede eliminar estos aceites naturales, dejando el cabello y el cuero cabelludo secos y con escamas. Con el método no poo, el cabello se sigue limpiando, pero no con champú, evitando el riesgo de eliminar esos aceites naturales. Al final, esto garantiza que el pelo y el cuero cabelludo mantengan su equilibrio y estén más saludables.

¿Es saludable el método no-poo?

El método no-poo tiene un gran grupo de seguidores, pero eso no significa que no genere controversia o desaprobación. La principal preocupación de quienes se oponen es que deja el cabello y el cuero cabelludo con una sensación grasosa. Por supuesto, al principio eliminar el champú de tu rutina puede dejar tu cabello con una apariencia y una sensación grasosa, pero si aplicas bien el método, a largo plazo puede equilibrar la cantidad de grasa que produce tu cuero cabelludo.

Según Katherine Riley, dueña del salon Katherine Jon en Nueva York y educadora de la marca de cuidado del cabello Eufora, renunciar a los champús de limpieza profunda (como las fórmulas purificantes) evita que el cuero cabelludo produzca demasiada grasa, lo cual es clave para mantener una salud óptima del cuero cabelludo.

Piensa en esto: cuando tu cabello está grasoso, lo limpias con un champú, que elimina la grasa y la suciedad, pero también elimina los aceites naturales del cuero cabelludo. Tu cuero cabelludo queda ahora absolutamente limpio (lo que en realidad significa que está seco) y comienza a compensar la falta de grasa produciendo aún más, dice Yadav. Entonces lo limpias nuevamente con champú en un esfuerzo por eliminar el exceso de grasa y el proceso se repite.

Es un círculo vicioso que puede parecer imposible de romper, pero el método no-poo ayuda a regular las glándulas sebáceas hiperactivas del cuero cabelludo y genera un equilibrio en tu cabello, dice Riley.

Beneficios del método no-poo

Aunque la dermatóloga Dendy Engelman de Nueva York, dice que el método no-poo puede ser beneficioso para todos, hay algunos tipos de cabello que son más susceptibles a sufrir la resequedad ocasionada por el champú que otros y pueden experimentar mejores resultados con el método sin champú.

Un tipo de cabello que entra en esta categoría es el cabello rizado. “El cabello rizado es más propenso a resecarse porque los aceites naturales del cuero cabelludo se desplazan con mayor facilidad por los mechones lacios que por los rizados”, dice Yadav. Sin embargo, el método no-poo puede ayudar a que los rizos se mantengan bien hidratados, lo que resulta en rizos más definidos, con menos frizz (encrespamiento) y más fáciles de peinar, dice Riley.

Para aquellas personas con cabello fino y quebradizo, Dendy Engelman, dermatóloga en Nueva York, dice que el método sin-poo puede ayudar a mejorar la elasticidad del cabello. Explica que a menudo se le añaden a los champús ingredientes dañinos como detergentes para limpiar, que pueden resecar el cabello y dejarlo sin volumen.

Eliminar el champú de tu rutina significa que tu cabello no estará expuesto a estos productos químicos agresivos, lo que ocasionará que tu cabello mantenga sus aceites naturales y como resultado tendrá más volumen, dice Engelman.

¿Cuánto tiempo tarda en funcionar el método no-poo?

Así como es importante darle a tus productos para el cuidado de la piel suficiente tiempo para que hagan su magia, el método no-poo requiere paciencia, lo que, lógicamente puede desanimar a algunas personas. Los resultados no son inmediatos y el “período de adaptación” (como se lo conoce comúnmente) tarda aproximadamente de dos a seis semanas. “Tu cuero cabelludo está tan acostumbrado a que le eliminen sus aceites naturales para posteriormente producir más grasa en un esfuerzo por reponerlos, que le tomará algunas semanas reajustarse”, dice Riley. Durante este tiempo, es posible que experimentes un exceso de grasa en el pelo y el cuero cabelludo, ya que se estará esforzando por regular su producción de sebo (grasa).

¿Cómo lavar tu cabello sin champú?

No hay una forma precisa de adoptar el método no-poo. Muchas personas reemplazan el champú con vinagre de sidra de manzana, mientras que otras se lavan simplemente con agua. Quienes siguen el método Curly Girl (una rutina estructurada para personas con cabello naturalmente rizado) realizan un lavado solo con acondicionador, utilizando un acondicionador limpiador. Estas fórmulas eliminan la acumulación y al mismo tiempo ofrecen los beneficios tradicionales de los acondicionadores, como el desenredar e hidratar. Aunque pueda parecer contradictorio, un acondicionador limpiador “funciona porque los aceites son atraídos por otros aceites”, dice Yadav. “Cuando los aceites de un acondicionador se mezclan con la grasa acumulada en el cuero cabelludo, todo se lava y se elimina pero sin dejarlo seco”. Esencialmente, un acondicionador limpiador ayuda a que se mantenga hidratado lo que suele faltarle a este tipo de cabello.

También puedes utilizar una combinación de métodos si te decides por no usar champú. Por ejemplo, lavar el pelo solo con agua regularmente y usar vinagre de sidra de manzana dos veces al mes. Algunas personas preparan su cuero cabelludo reduciendo la frecuencia del lavado antes de pasar completamente al método no-poo, mientras que a otras les gusta dejar de usar champú de forma tajante. Todo depende de las preferencias de cada persona.

Si acostumbras lavarte el cabello todos los días, puedes hacer el proceso más fácil disminuyendo gradualmente la frecuencia de lavado. Primero prueba lavarlo un día sí y otro no, después poco a poco aumenta el espacio entre cada lavada hasta que dejes de usar el champú por completo. Después puedes comenzar a incorporar diferentes alternativas; la más común es el vinagre de sidra de manzana. Usar vinagre de sidra de manzana en lugar de champú es una buena opción si tienes caspa o si ves residuos en tu pelo debido al uso regular de productos para peinar, dice Riley.

Entonces, ¿con qué frecuencia deberías realmente lavarte el cabello?

Mucho de esto depende de tu tipo de cabello. Por ejemplo, Yadav dice que es común que las personas con pelo lacio sientan su cabello grasoso más rápido que aquellas con pelo rizado porque los aceites naturales se desplazan con mayor facilidad. Esto significa que posiblemente sientan la necesidad de lavarte el cabello con mayor frecuencia. Por otro lado, las personas con cabello rizado pueden encontrar que lavarlo una vez a la semana es suficiente para limpiar el cuero cabelludo, esto ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad natural de los rizos.

Además, Yadav recomienda que consideres el clima y el nivel de actividad a la hora de determinar con qué frecuencia lavar tu cabello. “¿Trabajas en un área cálida y húmeda?” ella dice. “¿Haces ejercicio con frecuencia o tienes un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico? Estas circunstancias pueden requerir que laves tu pelo con mayor frecuencia para mantener el cuero en un estado saludable y balanceado”.

En Resumen

Eliminar el champú de tu rutina puede parecerte raro en un principio, incluso poco natural o hasta equivocado, pero según numerosos defensores del método no-poo, el no usar champú podría darle a tu cabello una apariencia (y una sensación) más saludable. Aunque muchas personas experimentan un cuero cabelludo grasoso durante el período de adaptación, dejar de usar champú es un proceso a largo plazo que termina dándole a tu cabello un mejor equilibrio.

