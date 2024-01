Desfilan y protestan por mejores salarios en pleno Año Nuevo en Pasadena

Huéspedes y turistas tuvieron que aguantar el intenso ruido que provocaron desde la tarde y noche previa al Año Nuevo 2024 y al tradicional Desfile de las Rosas, debido a la huelga que declararon trabajadores de los hoteles Hilton Pasadena y Hyatt Place.

Decenas de recamareras, cocineros, botones y personal de recepciones y envíos, así como organizadores del sindicato Unite Here Local 11 bloquearon por instantes las rampas de entrada a ambos hoteles, y en el Hyatt Place, incluso no permitieron que una pareja pudiera salir del hotel y en forma desafiante, los trabajadores se plantaron frente al automóvil sin moverse.

“A mí que me importan sus problemas”, dijo el hombre, en inglés.

“Váyanse mucho a la freg*da”, gritó enojada la mujer en español, tras abrir la portezuela .

Los trabajadores de ambos hoteles han estado en negociaciones contractuales desde julio de 2023. Su contrato venció a finales de junio.

“[Los trabajadores] Buscan un aumento inmediato y ganar de $5.00 más por hora”, dijo María Teresa Kamel, portavoz de United Here Local 11.

Además de un salario digno, los empleados aspiran a lograr seguro médico asequible y de calidad, mejoría en las pensiones que les permita una jubilación decente, y cargas de trabajo seguras y humanas.

En Los Ángeles y el condado de Orange, al menos 24 hoteles llegaron a acuerdos con sus trabajadores, incluyendo los hoteles Marriot y Hilton, además del JW Marriot y Hilton Irvine.

Teresa Pérez, de 59 años de edad, originaria de Morelia, Michoacán, trabaja haciendo la limpieza en el del hotel Hyatt Place desde hace tres años.

Explicó a La Opinion que, en un día normal de trabajo tiene que limpiar 15 cuartos, pero sin descanso.

“Si agarramos break (descanso) uno no termina el trabajo en ocho horas, y nos traen a raya”, subraya, y aseguró que el tiempo que no descansa no se lo pagan.

“Hemos platicado este asunto con los managers, pero no cambia nada”, declaró. “Al contrario, nos están apresurando más con los cuartos”.

En una habitación, además de cambiar sábanas y tender las camas, debe limpiar cabeceras de las camas, paredes, lámparas, burós, sofá, mesa y baños.

“El trabajo es demasiado pesado y nos pagan poco”, manifestó. Ella gana $18.00 con centavos la hora.

Agregó que ese dinero apenas le alcanza para pagar sus facturas de agua y electricidad, y la renta de su hogar.

Teresa Pérez expresó que, además, tiene que lidiar a diario con la presión psicológica que ejercen sus superiores para que acabe el trabajo.

Contó que, en una ocasión dejo de limpiar un cuarto porque no le alcanzó el tiempo. Eso motivó que le dieran un aviso de despido.

“Ellos no ven que es demasiada carga de trabajo”, añadió. “No tenemos más personas que nos ayuden a trapear los cuartos”.

“¿Qué queremos? ¡Contrato! ¿Cuándo? ¡Ahora!”, “¡Sin contrato, no hay paz! Sin justicia, ¡no hay paz!”, gritaron los huelguistas que desfilaron por la avenida Los Robles hasta el boulevard Colorado, e hicieron paradas en los dos hoteles.

Desde las ventanas, huéspedes del Hilton Pasadena y Hyatt Place observaban con curiosidad, mientras que numerosas patrullas seguían a los manifestantes, la noche del domingo.

Luis Alberto Pérez, quien trabaja desde hace 32 años para el hotel Pasadena Hilton en el departamento de recepciones y envíos, expuso que, antes había tres trabajadores y solo quedan dos.

“La persona que estaba antes que yo, hacia el mismo trabajo, pero ganaba $90,000 al año, y a mi apenas me pagan $23.00 la hora”, dijo el hombre salvadoreño.

“No es justo lo que nos pagan, porque estamos haciendo triple trabajo”, añadió. “Desde que llegó la compañía Aimbridge Hospitality se especializaron en sacar a compañeros del trabajo, y, desgraciadamente, utilizaron a latinos para molestar a otros latinos”.

Pérez, de 62 años de edad, expuso que continuará en la lucha hasta que se termine.

“No vamos a ceder., y se lo vuelvo a decir al mánager, no me interesa lo que les diga a los compañeros que se quedaron. No voy a echar ni un dedo para atrás, ni un centímetro ni nada”, dijo.

Joseph Co, gerente general de Hyatt Place Pasadena, no estuvo disponible para una entrevista, mientras que un portavoz de Aimbridge Hospitality, operador del Hilton Pasadena, dio a conocer que continúan las conversaciones con el sindicato.