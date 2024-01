Miguel Layún hace oficial su despedida del fútbol con emotivo mensaje para el América

Si bien el retiro de Miguel Layún se sabía desde hace tiempo el ahora ex jugador no dejó pasar la oportunidad de una despedida más. El mexicano publicó en sus redes sociales un sentido mensaje para las Águilas del América en el que mostró su agradecimiento al club por haber sido una parte importante en su exitosa carrera.

Luego de que su contrato con los actuales campeones del fútbol mexicano llegara a su final el lunes 31 de diciembre, Miguel Layún subió una emotiva publicación que estuvo acompañado con un video de las Águilas del América en el que se muestra al mexicano sobre una imagen del Estadio Azteca con la leyenda: “Gracias, Layún”.

“Hoy oficialmente termina mi carrera. Este es uno de esos mensajes que se sienten. Comienza mi nuevo camino fuera de las canchas y no quería guardarme estas palabras”, abrió el ex jugador de 35 años que se retira tras conquistar el título del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX con el cuadro azulcrema al imponerse en la final ante los Tigres de la UANL.

— Miguel Layun (@Miguel_layun) January 2, 2024 La respuesta de Miguel Layún al video de despedida que publicaron en la cuenta de la red social X de las Águilas del América.

“Gracias Club América por tanto, a cada uno de ustedes por el cariño recibido, de la manera que me lo hayas expresado, todos… sin excepciones. Me ayudaron a cumplir cada uno de mis sueños y no tengo palabras para agradecerles el impulso que me dieron”, aseguró el lateral que disputó las últimas tres temporadas de su carrera con las Águilas del América en el que ya había jugado antes de irse a Europa.

En total fueron siete campañas durante su primera etapa en el cuadro azulcrema para después dar el salto a Europa en donde tuvo un paso por Inglaterra con el Watford, Portugal con el Porto y España con Sevilla y Villarreal. Luego, en el 2018 regresó a la Liga MX de la mano de los Rayados de Monterrey del que se marchó después de tres años para llegar al club de sus amores.

“Los echaré de menos, pero prometo que intentaré hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al fútbol desde otro lugar, tal vez alguno que tenga mayor impacto y efecto. ¡Los quiero y siempre estarán en mi corazón!”, cerró el mexicano quien recientemente en una conversación con Javier “Chicharito” Hernández en Twitch adelantó parte de sus planes a futuro.

Henry Martín junto a Miguel Layún levantando el trofeo del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX que ganaron tras vencer el mes pasado a los Tigres de la UANL. (ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

En la interacción que mantuvo con el delantero mexicano, Miguel Layún descartó la posibilidad de convertirse en director técnico en el futuro aunque aseguró que se encuentra trabajando en “algo grande” con la finalidad de ayudar a los más jóvenes. Sin embargo, no dio mayores pistas y prometió que “pronto” habrían más noticias.

Con su retiro Miguel Layún cierra una exitosa carrera en la que cosechó tres títulos con las Águilas del América además del que levantó con los Rayados de Monterrey. También salió campeón en Europa al coronarse en el campeonato portugués con el Porto. Adicionalmente, se convirtió en el primer mexicano en jugar en la Serie A italiana al llegar al Atalanta en el 2009.

