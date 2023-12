Miguel Layún recuerda a André-Pierre Gignac en una conversación con “Chicharito” Hernández

Miguel Layún no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje a André-Pierre Gignac aún después de más de una semana de la coronación de las Águilas del América luego de vencer a los Tigres de la UANL en la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El experimentado defensor mantuvo una conversación recientemente con Javier “Chicharito” Hernández en su canal de Twitch en donde recordó las palabas del jugador francés de los Tigres, quien en ese mismo espacio había tocado el tema de la final del campeonato mexicano en el que esperaba un retiro por la “puerta de atrás” para el jugador de las Águilas del América.

“Mándale saludos a Gignac, dile que lo quiero mucho”, sentenció Miguel Layún a través de una videollamada mientras se encontraba dentro de su auto recargando gasolina en su auto. El ahora ex jugador, destacó al jugador francés que no pudo conquistar el bicampeonato luego del éxito conseguido con el cuadro de la UANL en el Clausura 2023.

Miguel Layún celebrando su tercer título con las Águilas del América luego de coronarse campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. (Héctor Vivas/Getty Images)

“Es un grande, pero pues sí se cumplió lo que hablaron ustedes en tu en vivo”, prosiguió Miguel Layún, quien a sus 35 años le puso fin a su carrera como profesional después de 15 temporadas entre el balompié mexicano y el europeo en donde jugó con el Porto portugués, el Watford inglés y el Sevilla y Villarreal de España.

Las palabras de Layún se referían a la conversación que tuvo “Chicharito” junto a Gignac y Oribe Peralta en la que aseguraban que sería bueno que Layún terminara su carrera siendo campeón con las Águilas del América, a lo que el francés entre risas respondió con el deseo de que el mexicano se retirara por la “puerta de atrás”.

“¿Cuál chingón hermano?, no se va a dar, no manches. Yo no lo puedo pensar, que él lo piense este bien. Perdón Miguel, pero mejor para mi que te vayas por la puerta de atrás. Tuviste una carrera increíble, jugaste en Europa, Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato”, dijo en aquel momento Gignac.

Henry Martín junto a Miguel Layún festejando el campeonato número 14 que consiguen las Águilas del América en el fútbol mexicano. (Manuel Velásquez/Getty Images)

Descarta ser director técnico

Ya en un tono un poco más serio, Miguel Layún habló con Javier “Chicharito” Hernández sobre lo que viene en su carrera ahora que ya decidió ponerle fin a su etapa como jugador profesional. El ahora ex jugador mexicano aseguró que de momento no maneja la posibilidad de convertirse en director técnico aunque sí se mantendrá ligado al fútbol.

“No voy a ser entrenador, tengo una ilusión muy grande por ayudar al fútbol y ayudar a los más jóvenes pero desde otro lugar. Estoy preparando algo grande, quiero invitar a gente importante en el país para que me ayuden a lograr este sueño y a través de ese sueño muchos jóvenes puedan lograr su sueño”, explicó Layún sin dar mayores explicaciones.

“Pronto tendremos noticias de cosas muy importantes que seguramente a muchos les va a gustar porque se van a abrir muchas puertas”, agregó el ex jugador de las Águilas del América.

