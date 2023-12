Chicharito se burla de su primer gol con el Manchester United 

Javier Hernández es uno de los futbolistas mexicanos más respetados de los últimos años. Pocos jugadores pueden presumir haber jugado en el Manchester United y el Real Madrid. Sin embargo, el inicio goleador de Chicharito en Europa no fue el más espectacular. El exjugador de las Chivas de Guadalajara reaccionó a su gol con el rostro con los Red Devils.

Chicharito tenía mucho que demostrar para mantenerse en Europa. Para ese entonces (2010), el joven delantero mexicano tenía que demostrar sus capacidades para permanecer en un club gran grande como el Manchester United.El primer gol no tardó en llegar. Pero el tanto de Javier Hernández lo marcaría con su rostro, un icónico gol que quedaría para la historia en la memoria de los aficionados del fútbol mexicano y del propio Chicharito.

“Yo estoy esperando que el centro sea por arriba, me doy cuenta que el centro es por abajo y como por atrás… pero yo ya no puedo frenarme. No es excusa, es un put… gol de la ver…. Miren, yo ya no me puedo frenar, me quedó atrás el pase. Me quedó atrás. Lo intuí mal, me quedó atrás a lo que yo pensé que había intuido”, explicó.

A pesar del poco estilo desarrollado en la definición, este gol le significó un título al Manchester United. Con el gol con el rostro de Javier Hernández los Red Devils vencieron al Chelsea para adueñarse de la Community Shield en 2010.

“Lo que yo hago mal es querer pegarle como muy duro, yo nada más tenía que tocarla, el problema es que no vi al portero, entonces la quise reventar”, agregó Javier Hernández sobre aquella icónica jugada.

Cómo le fue a Chicharito en el Manchester United

A pesar de su icónico y poco alentador comienzo, Javier Hernández desarrolló una buena carrera en el Manchester United. Cuando todavía era la época exitosa de los Red Devils, Javier Hernández pudo aportar una buena cantidad de goles para el conjunto de Sir. Alex Ferguson.

Chicharito jugó 156 partidos con la camiseta del Manchester United. Dentro del campo estuvo durante más de 8,300 minutos. El histórico conjunto de la Premier League es el equipo donde más minutos ha jugado el azteca en su carrera.

Javier Hernández marcó 59 goles durante su pasantía con los Red Devils y otorgó 20 asistencias. Luego de varios exitosos años en la Premier League, el mexicano fue traspasado al Real Madrid en 2014.

Actualmente Chicharito tiene 35 años y es agente libre. El mexicano finalizó su contrato con Los Angeles Galaxy y está a la espera de dar su siguiente paso en su carrera profesional. A pesar de que Javier Hernández se recupera de una grave lesión, el azteca ha sido vinculado a equipos de la Major League Soccer y la Liga MX.

