“La lesión de la pierna se le fue al cerebro”: José Ramón Fernández criticó a Chicharito Hernández

Javier Hernández fue uno de los jugadores activos más importantes del fútbol mexicano. Chicharito hizo una respetada trayectoria en Europa e incluso llegó a jugar en el Real Madrid. Sin embargo, en la actualidad sobresale una nueva faceta del exjugador del Manchester United. Chicharito participará en la Américas Kings League y realiza streams en la plataforma de Twitch. José Ramón Fernández criticó esta nueva imagen del azteca.

Para un programa de ESPN, José Ramón Fernández fue cuestionado sobre la posibilidad de que Chicharito regrese al fútbol mexicano para reforzar a las Chivas de Guadalajara. Joserra fue muy tajante con su respuesta al insinuar que sus nuevas actitudes delante de las cámaras le han hecho cambiar y que no cree que regresar al fútbol de élite esté en sus planes.

“No creo (que regrese). Me da la impresión de que la lesión de la pierna se le fue al cerebro. Lo van a operar del cerebro por tiktoker“, dijo José Ramón Fernández.

Primero fue el Tuca, ahora ⁦@joserra_espn⁩, ve un cambio (no necesariamente bueno) en ⁦@CH14_⁩.



Ellos lo conocen desde hace muchos años



Fuerte candidato para quedarse con el espacio los lunes en ⁦@ahoraonuncaespn⁩ dejado por #YaSabenQuién



⁦@herculezg⁩ pic.twitter.com/WYtuAWqGQo — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) December 5, 2023

No está de más recordar que Javier Hernández sufrió una ruptura de ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha. Desde el mes de junio, Chicharito no ha podido volver a las canchas mientras está en su proceso de recuperación.

Evidentemente, esta inactividad le ha permitido a Javier Hernández formar parte de otros proyectos que el fútbol le hubiese impedido. El delantero de Los Angeles Galaxy es un usuario activo de la plataforma de Tiwich y es el presidente del Olimpo United, club que participará en la Américas Kings League.

“Se volvió loco. lo van a tener que operar del cerebro y eso cuesta mucho dinero (…) Un jugador de ese calibre, que pasó por el Manchester (United), que pasó por el Real Madrid, que jugó en la liga alemana, que fue franquicia en la liga de Estados Unidos. De repente por una lesión se pierde y la empieza a hacer de tiktoker, que le sale bien, como que se pierde y se le olvide el fútbol“, agregó el reconocido periodista de la cadena internacional.

Joserra está alineado con el Tuca

José Ramón Fernández no está solo en esta idea. Semanas atrás, Ricardo Ferretti cuestionó unas declaraciones de Javier Hernández que fueron compartidas en sus redes sociales. Chicharito defendió a la selección mexicana a pesar de sus malos resultados en la Liga de Naciones de la Concacaf. El “Tuca” admitió estar “decepcionado” de la forma de pensar del goleador histórico de El Tri.

“Sí, de esta declaración (decepcionado). Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza (…) La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. No es. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte”, dijo Ferretti para ESPN.

"ME DECEPCIONA POR EL SER HUMANO QUE YO CONOCÍ DE JAVIER HERNÁNDEZ, ESTE NO ES EL JAVIER HERNÁNDEZ"



¡CONTUNDENTE EL TUCA FERRETTI SOBRE CHICHARITO! 💥💥💥 pic.twitter.com/cijgRgQ7xG — Futbol Picante (@futpicante) November 23, 2023

Luego de la crítica de Ricardo Ferretti al análisis resultadista de Javier Hernández, el propio Chicharito replicó las consideraciones del exentrenador de Tigres de la UANL. El delantero de Los Angeles Galaxy reconoció que ya no es la misma persona de hace algunos años atrás porque considera que ha crecido personalmente.

“Querido Tuca, qué bueno que ya no me ves como la misma persona de hace casi ocho o nueve años que tuvimos la dicha de trabajar juntos, que me dirigiste y conseguimos el pase a la Copa Confederaciones. Qué bueno porque significa que voy creciendo mucho, ya no soy esa persona”, dijo Javier Hernández en una transmisión en directo desde la plataforma Twitch.

Sigue leyendo:

– Chicharito Hernández defendió públicamente a la selección mexicana

– David Faitelson y su emotiva salida de ESPN junto a José Ramón Fernández (Video)

– Chicharito Hernández inicia un conflicto mediático con Ricardo Ferretti

– David Faitelson cree que el distanciamiento de José Ramón Fernández se debe a celos laborales