Chicharito plantea el escenario en el que ficharía con las Águilas del América

Javier Hernández lleva varios meses alejado de las canchas tras su última lesión sufrida con Los Angeles Galaxy. El máximo goleador de la selección mexicana sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Al recuperarse de sus molestias, “Chicharito” evaluó la única posibilidad de que juegue para el Club América.

El fútbol mexicano es muy pasional. El “amor por los colores” es un sentimiento que condiciona, en muchos aspectos, la elección de los futbolistas en su carrera profesional. Chicharito Hernández fue formado en las Chivas de Guadalajara. Lo que sería impensado es que el azteca regrese a la Liga MX para defender la camiseta azulcrema del Club América. Sin embargo, esto si es posible, pero sólo si en medio hay una causa aún mayor.

En una entrevista para el canal de YouTube del Escorpión Dorado, Javier Hernández aseguró que no jugaría para las Águilas del América. Pero su concepción cambiaría si en medio lo ponen firmar con el Club Atlas. Chicharito se vestiría de azulcrema para evitar a el uniforme rojinegro.

“No. En el América no. Aunque ojo, en dos equipos yo digo que no jugaría en el futbol mexicano y toda la gente va a decir ‘sí, ni te queremos’. Sería en el América y en el Atlas, pero si en un multiverso me dieras a escoger en cuál de los dos, yo escogería el América, el Atlas sí no. Lo que hizo Omar Bravo yo no lo haría”, explicó el goleador de la selección mexicana.

Las Chivas de Guadalajara son el único recuerdo de Javier Hernández en la Liga MX. El veterano delantero mexicano estuvo en la plantilla del Rebaño Sagrado desde 2006 hasta 2010. El conjunto rojiblanco le dio la oportunidad a Chicharito de marcharse a Europa con la camiseta del Manchester United.

¿Chicharito tiene propuestas de equipos?

Javier Hernández deberá buscar un nuevo destino para 2024. Sin embargo, el futbolista mexicano reveló que su principal problema es recuperarse por completo de su lesión. Chicharito considera que la falta de ofertas pasa a un segundo plano porque su mentalidad está puesta en recuperar sus óptimas condiciones. Hernández explicó que a sus 35 años es más compleja la rehabilitación.

“No es que no tenga equipo porque no tenga opciones. Es por la lesión y por el tipo de lesión que tuve. Los clubes obviamente tienen que ser más precavidos porque recuperarse de un ligamento cruzado en la edad que tengas siempre hay muchísimo riesgo. Por eso hace días postee y tuve un estudio y un test físico en el cual se demostró que voy un poquito más avanzado, no para apresurar, sino para poder comprobar de que mi rodilla está evolucionando de una manera muy favorable, pero también con menos riesgo de que pueda haber recaídas y eso qué significa que puedo retomar mi nivel y mi ritmo de una manera más rápida”, explicó.

“La lesión de la pierna se le fue al cerebro”: José Ramón Fernández criticó a Chicharito Hernández https://t.co/pKSoIWtRk5 — La Opinión (@LaOpinionLA) December 7, 2023

Finalmente, el goleador histórico de la selección mexicana no le cerró las puertas a ninguna opción en el fútbol profesional. A pesar de que se ha hablado con mucha fuerza su posible retorno a la Liga MX, Chicharito no echaría a la basura algún atractivo proyecto en Europa de algún equipo de segunda división. El plan de Javier Hernández es mantenerse activo con un buen nivel de competencia.

“Proyectos a lo mejor no tan ambiciosos. Puede ser un buen proyecto de segunda división en algún lado, posiblemente, pero eso ya se pensará porque mi prioridad es quedarme en este continente”, concluyó.

Por los momentos, Chicharito Hernández se centra en su participación en la Américas Kings League. El exjugador del Real Madrid es el líder de uno de los equipos de este campeonato: Olimpo United. Esta edición del torneo, organizada en su edición original por Gerard Piqué e Ibai Llanos, iniciará en enero de 2024.

Sigue leyendo:

· “La lesión de la pierna se le fue al cerebro”: José Ramón Fernández criticó a Chicharito Hernández

· Chicharito Hernández inicia un conflicto mediático con Ricardo Ferretti

· Chicharito Hernández fue criticado por burlarse del escudo de Los Chamos FC

· Rayados de Monterrey sanciona al Tecatito y el futbolista pide disculpas por conducir en estado de ebriedad