La directiva de Rayados de Monterrey le puso los puntos claros a Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori es uno de los delanteros más respetados de la Liga MX en los últimos años. El “Mellizo” es el goleador histórico de Rayados de Monterrey, pero su paso por el club estaría llegando a su fin. José Antonio Noriega, presidente del club, explicó el estatus del goleador argentino.

Rayados de Monterrey plantea una renovación de su ataque. El histórico conjunto mexicano contó con el gran aporte goleador de Rogelio Funes Mori en los últimos años. Sin embargo, la salida del “Mellizo” depende única y exclusivamente de él.

“Con el tema de Rogelio (Funes Mori) quiero ser muy claro, es una persona especial en el club, es el goleador histórico, en todo momento hemos tratado de trasladar de que Rogelio tiene la posibilidad de tomar cualquiera de las ofertas que han llegado por él, nos han preguntado mucho y por eso la posibilidad de que él pueda prolongar su carrera. Una de ellas conocida por todos ustedes ha sido la de Gremio“, dijo el Tato Noriega en rueda de prensa.

El Gremio de Brasil fue el primer equipo que intentó contratar los servicios del atacante argentino. Funes Mori era contemplado por el conjunto brasileño como el reemplazo de Luis Suárez. Sin embargo, al “Mellizo” no le convenía la transacción y el club le respetó esa decisión.

“Estamos abiertos y le trasladamos a Rogelio la idea de que nosotros estábamos con la propuesta de Gremio, él finalmente va a decidir si le convence y convenga una oferta, estamos a la espera“, sentenció.

¿Funes Mori se irá en este mercado?

Rogelio Funes Mori tiene un vínculo con Rayados de Monterrey hasta junio de 2024. Bajo estas circunstancias, si el club no logra venderlo en este mercado, el argentino podría irse gratis al finalizar la temporada. No obstante, todo parece indicar que a la directiva del club no le importa este desenlace. En caso de que el “Mellizo” se quede en el equipo, se le abrirá un espacio en la plantilla e incluso podría optar por una renovación de contrato.

“Es un jugador especial que tiene un contrato que está por terminar está en evaluación para ver si dentro de seis meses él y nosotros decidimos extenderlo. Rogelio entra en planes, tiene contrato, la de Gremio convenía en nuestra parte, pero no para Rogelio”, explicó.

Rogelio Funes Mori llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2015. Desde entonces el argentino ha jugado 328 partidos con este histórico conjunto mexicano. Durante su pasantía por Monterrey, el “Mellizo” ha logrado marcar 160 goles y conceder 39 asistencias. El exjugador de River Plate ha jugado durante más de 25,000 minutos en el conjunto azteca.

