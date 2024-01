Reabrirán cruces fronterizos en Texas, Arizona y California tras un mes de cierres

Un mes después de haber optado por cerrar algunos cruces fronterizos en Texas, Arizona y California, esto con el objetivo de evitar que más indocumentados ingresaran al territorio nacional procedentes de México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció su reapertura programada para este jueves por la mañana.

Mediante un comunicado, la agencia advirtió que la reactivación de los cruces estará condicionada a los acontecimientos de los días posteriores, lo cual no descarta la posibilidad de nuevos cierres derivado del arribo de posibles oleadas de inmigrantes indocumentados.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución.

Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales, como programar una cita a través de CBP One, y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, indica la misiva.

De acuerdo con estadísticas preliminares del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidas por la cadena de televisión CBS News, hasta el 27 de diciembre, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a más de 225,000 indocumentados que cruzaron la frontera sur, lo cual superó el récord que imperaba desde mayo, cuando los arrestados fueron 224,000.

La agencia reportó haber registrado más de 10,000 inmigrantes en lapsos de 24 horas.

Aprovechando la oscuridad de la noche, miles de indocumentados aguardan la mejor oportunidad para cruzar desde México hacia Estados Unidos. (Crédito: John Moore / Getty Images)

Aunque insuficiente, pero a manera de respaldo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el envío de 141 elementos con el objetivo de apoyar a las tareas de la CBP.

Previamente, el ICE tenía a 132 agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) destinados a trabajar en la frontera sur, pero la cantidad se incrementó a 197.

De esta manera, los pasos fronterizos que se reabrirán se encuentran en Eagle Pass, Texas; San Diego, California; Lukeville, Arizona; y Nogales, Arizona.

Cabe señalar que previo al cierre del año, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, le envió una carta al mandatario Joe Biden solicitándole redoblar esfuerzos para sellar la frontera.

“Deben promulgarse reformas estatutarias diseñadas para restaurar el control operativo en nuestra frontera sur, pero la crisis en nuestra frontera sur se ha deteriorado hasta tal punto que no se puede esperar más para tomar medidas significativas. Debe comenzar ahora y debe comenzar con usted”, indicaba el texto.

De hecho, la urgencia de frenar el éxodo de indocumentados, obligó a que el propio Biden comprometiera al gobierno de México para apoyarlo a reducir el número de inmigrantes que diariamente violan su frontera sur para después recorrer todo su territorio hasta llegar a los cruces de acceso hacia Estados Unidos.

